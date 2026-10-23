Anuncian Movilización Trabajadores de Salud

Exigen Pago del Estímulo de Retiro 2025

Integrantes de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS) anunciaron una jornada de movilizaciones para exigir el pago del Estímulo de Retiro 2025 y la emisión de la convocatoria correspondiente a 2026 para el personal federal transferido.

Durante una rueda de prensa, encabezada por la secretaria general del sindicato, Norma Angélica Castorena Berrelleza, las y los trabajadores señalaron que el pago permanece pendiente pese a las gestiones realizadas ante autoridades estatales y federales.

Castorena Berrelleza explicó que la prestación se otorga desde 2013 y que el sindicato la considera un derecho adquirido de las y los trabajadores que han dedicado años al servicio de la salud pública. Señaló que el retraso está relacionado con el proceso de transición de los Servicios de Salud de Zacatecas al IMSS-Bienestar.

De acuerdo con el sindicato, el Cuarto Transitorio del Decreto de creación de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, publicado el 31 de agosto de 2022, establece el respeto a los derechos laborales individuales generados antes de la transferencia.

Además, señalaron que el Convenio de Coordinación de Zacatecas, publicado el 30 de noviembre de 2023, contempla que los lineamientos para la transferencia del personal deben garantizar el respeto a sus derechos laborales adquiridos.

La organización sindical sostuvo que el Estímulo de Retiro está contemplado en el anexo 4.4, bajo el concepto 137 ER, por lo que exigió que se cumplan tanto el convenio como las Condiciones Generales de Trabajo y los demás instrumentos relacionados con la transferencia del personal.

Ante la falta de pago, la Sección 39 anunció que comenzará movilizaciones el próximo lunes 26 de octubre, a las 8:00 horas, con una concentración en las oficinas centrales de los Servicios de Salud de Zacatecas.

Entre las acciones contempladas se encuentran la toma pacífica de edificios gubernamentales, marchas, un plantón frente a Palacio de Gobierno, jornadas de brazos caídos en unidades médicas y toma de vialidades. Las siguientes actividades serán definidas y comunicadas por la representación sindical.

La dirigencia aclaró que las protestas se realizarán de manera pacífica y que las jornadas de brazos caídos deberán organizarse de forma que no se afecten los servicios de urgencias, la atención esencial ni el cuidado de pacientes hospitalizados. También estableció que no deberán bloquearse ambulancias ni impedirse el acceso a los servicios de atención urgente.

Entre sus principales exigencias se encuentran el pago íntegro del Estímulo de Retiro 2025, la emisión inmediata de la Convocatoria del Estímulo de Retiro 2026 para personal federal transferido, así como un compromiso por escrito en el que se identifique a la instancia responsable del pago y se establezca una fecha precisa para la dispersión de los recursos.

También demandaron el cumplimiento del Convenio de Coordinación y sus instrumentos, el respeto a las Condiciones Generales de Trabajo, al anexo 4.4 y al concepto 137 ER, además de garantías para que las y los trabajadores que participen en las manifestaciones no sean objeto de intimidaciones o represalias.

El sindicato sostuvo que el problema no se limita al pago de la prestación. Durante el posicionamiento también denunció desabasto de medicamentos, falta de materiales y equipo, deficiencias en mantenimiento y déficit de personal, condiciones que, afirmó, han incrementado la carga laboral, principalmente en los hospitales de mayor tamaño.

Las y los trabajadores señalaron que, pese a estas carencias, continúan atendiendo a pacientes y manteniendo los servicios de salud, por lo que rechazaron que ese compromiso sea utilizado para prolongar el incumplimiento del pago de sus prestaciones.

La Sección 39 afirmó que ha sostenido reuniones y presentado solicitudes ante distintas instancias, pero consideró que las gestiones realizadas hasta ahora no han producido una solución concreta.

Por ello, advirtió que la intensidad y continuidad de las movilizaciones dependerán de los resultados que obtengan. La organización sindical sostuvo que una nueva reunión, un trámite o una promesa verbal no serán considerados como solución mientras el pago no se haga efectivo.

Castorena Berrelleza hizo un llamado al Gobierno del Estado, Servicios de Salud de Zacatecas e IMSS-Bienestar para que definan quién será responsable de cubrir la prestación y establezcan una fecha de pago.

La exigencia, resumió la dirigencia sindical, es que se cubra el Estímulo de Retiro 2025 y se publique la convocatoria correspondiente a 2026, al considerar que el cambio institucional no debe implicar la pérdida o retraso de derechos laborales previamente reconocidos.