Caen 38.5% la Producción de Zinc y 35% la de oro en Zacatecas

Reporta el INEGI:

El estado conserva el primer lugar nacional en plata, plomo y zinc, pero registra retrocesos frente a agosto de 2025.

Por Redacción

Zacatecas registró una disminución en la producción de cuatro de sus principales minerales durante agosto de 2026. Las mayores caídas correspondieron al zinc y al oro, seguidos del plomo y la plata, de acuerdo con la Estadística de la Industria Minerometalúrgica del INEGI.

El retroceso estatal tiene peso en el balance del país. La reducción de Zacatecas equivale al 95.4% de la caída nacional de zinc y al 95.8% de la de plomo, según cálculos con los volúmenes publicados por el instituto.

Pese a las disminuciones, la entidad mantuvo el primer lugar en ambos metales y en plata. Durante agosto aportó 71.3% del plomo, 46.2% del zinc y 38.6% de la plata producidos en México. Conservar el liderazgo, por tanto, coexiste con una menor producción.

Los reportes empresariales ofrecen elementos para entender el comportamiento. Newmont anticipó para 2026 una reducción de oro en Peñasquito por la disminución programada de extracción en una fase del tajo Peñasco. También previó menores volúmenes de plomo y zinc por la concentración de metal en el material procesado.

Fresnillo PLC informó, en su reporte del tercer trimestre publicado el 21 de octubre, menores concentraciones de metal en Juanicipio y Saucito. Esto significa que cada tonelada de material contiene menos metal recuperable, lo que puede reducir la producción aun cuando continúe el procesamiento. Sin embargo, la mina Fresnillo aumentó su producción trimestral de plata frente al mismo periodo de 2025: el comportamiento tampoco es uniforme entre operaciones.

Estos antecedentes ayudan a explicar las presiones operativas, aunque no determinan por sí solos cuánto aportó cada mina a la caída estatal de agosto. El reporte del INEGI mide producción: no permite calcular una pérdida equivalente de empleos o ingresos, que también dependen de los precios de los metales, los costos y las decisiones de cada empresa.