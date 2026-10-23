La Inflación Marca 3.62%, Pero Algunos Alimentos Registran Alzas Superiores a 20%

Hay Mayores Incrementos en Productos Cotidianos

El promedio nacional contrasta con los incrementos en productos de consumo cotidiano; especialistas prevén un cierre de año cercano a 3.9%.

Por Redacción

Una inflación de 3 o 4% puede parecer moderada frente a los aumentos que encuentran las familias en tiendas, supermercados y mercados. La diferencia tiene una explicación: el indicador nacional mide el cambio promedio de una canasta de bienes y servicios; cada producto tiene un peso distinto en el cálculo. En la primera quincena de octubre, la inflación general fue de 3.62% anual.

Los datos oficiales muestran mayores incrementos en productos cotidianos. En septiembre, la cebolla costaba 89.8% más que un año antes y el jitomate, 26.7% más. La canasta alimentaria utilizada para medir la pobreza se encareció 5.5% anual en zonas urbanas y 4.9% en las rurales.

También existen alzas en periodos cortos. Durante la primera quincena de octubre, el tomate verde aumentó 22.07% y la calabacita 16.27% respecto de la quincena anterior. Otros alimentos bajaron de precio, lo que contribuyó a moderar el promedio.

Por eso, una inflación cercana a 4% puede coexistir con aumentos superiores a 20% en ciertas compras. Una familia que destina una proporción elevada de sus ingresos a los productos que más subieron puede enfrentar un encarecimiento superior al promedio nacional.

Además, cuando baja la inflación, los incrementos anteriores permanecen: una menor tasa significa que los precios crecen más despacio, sin que necesariamente disminuyan.

Para diciembre, los especialistas privados consultados por Banxico prevén una inflación de 3.87% anual, aunque el pronóstico puede cambiar. Ese cierre tampoco garantizaría aumentos moderados en toda la despensa. Para los hogares, el resultado dependerá del precio de sus compras habituales y de cuánto crezcan sus ingresos.