Lanzan Reto “Si yo Fuera Presidente Municipal”

Expresión Civil Recolectará Propuestas Ciudadanas

Antes de hablar de candidatos o de proyectos de gobierno, Expresión Civil Zacatecana busca conocer qué harían los propios ciudadanos si estuvieran al frente de sus municipios. Con ese planteamiento, la organización lanzó el reto “Si yo fuera presidente municipal…”, mediante el cual pretende recoger propuestas desde las colonias, comunidades y cabeceras municipales.

Durante una rueda de prensa encabezada por Elías Barajas, exdiputado local, e integrante de la organización, se explicó que la dinámica busca que la ciudadanía exponga los problemas que enfrenta en su municipio y plantee posibles soluciones, sin necesidad de pertenecer a un partido político o tener experiencia en administración pública.

La convocatoria está dirigida a habitantes de los 58 municipios y permite participar mediante videos de hasta tres minutos. La pregunta central es qué harían si tuvieran la responsabilidad de gobernar su municipio.

Los participantes pueden abordar temas como servicios públicos, seguridad, transparencia, atención ciudadana, trámites, desarrollo de las comunidades y uso de los recursos públicos, aunque también pueden presentar sus ideas mediante poesía, canciones, reflexiones, opiniones, comedia o sátira.

Barajas señaló que uno de los objetivos es que las propuestas no se construyan únicamente desde las estructuras políticas, sino a partir de lo que viven quienes habitan cada municipio.

La organización pretende recoger participaciones de distintos sectores, entre ellos estudiantes, campesinos, comerciantes, trabajadores, empresarios, artistas, docentes, investigadores, activistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales, además de ciudadanos que quieran plantear alguna problemática o propuesta.

Con dicho ejercicio también pretenden salir de la capital y recorrer las distintas regiones del estado, con la participación de personas de colonias, barrios, comunidades y localidades rurales.

Para participar, los interesados deberán grabar un video de máximo tres minutos, publicarlo en sus redes sociales con el hashtag #SiYoFueraPresidenteMunicipal y etiquetar a Expresión Civil Zacatecana. También podrán enviar directamente el material a la organización.

La propuesta de la organización parte de que cada municipio tiene necesidades diferentes, por lo que plantea recopilar primero las opiniones de sus habitantes y posteriormente definir las propuestas que podrían atenderlas.

Asimismo, hicieron énfasis en la importancia de que, quienes participen inviten a otras personas a sumarse y cerrar sus videos con la frase: “Yo ya acepté el reto. ¡Ahora te toca a ti!”

Finalmente, Barajas sostuvo que a través de este ejercicio también pretende generar participación ciudadana en torno a los problemas cotidianos de los municipios y reunir propuestas que posteriormente puedan ser conocidas por quienes busquen encabezar los ayuntamientos.