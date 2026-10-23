México Registra Casi 718 mil Personas Ocupadas Menos en Septiembre

Aunque Baja la Tasa de Desempleo

Restaurantes y alojamiento concentraron la mayor caída mensual; la tasa de desempleo bajó mientras se redujo la participación laboral.

Por Redacción

La población ocupada en México disminuyó en 717 mil 972 personas durante septiembre, respecto de agosto. Pasó de 60.70 millones a 59.98 millones, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. La comparación incluye tanto el trabajo formal como el informal.

El mayor retroceso se presentó en restaurantes y servicios de alojamiento, con 749 mil 498 personas ocupadas menos. La manufactura registró una reducción de 306 mil 363 y la construcción, de 238 mil 434. Estas caídas fueron parcialmente compensadas por aumentos en otras actividades, como el comercio, que sumó 306 mil 94 personas. Las diferencias se obtienen al comparar los datos oficiales de ambos meses.

Aunque disminuyó la ocupación, la tasa de desempleo pasó de 3.0% en agosto a 2.8% en septiembre, en cifras originales. Al mismo tiempo, la población económicamente activa -quienes trabajan o buscan empleo- se redujo en aproximadamente 844 mil personas.

La explicación es que una persona sin trabajo que deja de buscarlo ya no se contabiliza como desempleada. Por ello, una menor tasa de desocupación puede coexistir con una caída del número de personas que trabajan.

La reducción de casi 718 mil corresponde al saldo mensual de la ocupación; no equivale a un registro de despidos. Frente a septiembre de 2025, la población ocupada también disminuyó, en 267 mil 333 personas.