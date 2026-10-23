Operadores de Transporte Público Piden Nueva Convocatoria de Concesiones

Alertan Sobre Renta Irregular de los Permisos

El Movimiento Independiente de Operadores y Concesionarios de Transporte Público solicitó al Gobierno del Estado una nueva convocatoria para la entrega de concesiones, principalmente para trabajadores que quedaron fuera del proceso realizado en 2024 pese a contar con años de experiencia en el servicio.

El subsecretario de Transporte Público, Javier Reyes Romo, informó que sostuvo un primer encuentro con integrantes de esta organización, quienes le plantearon la posibilidad de abrir un nuevo proceso para quienes no lograron acceder a una concesión.

Explicó que algunos de los operadores tienen entre 10, 15 y hasta 20 años trabajando en el transporte público y que varios quedaron cerca de obtener una concesión en la convocatoria anterior.

“Muchos de ellos se quedaron en la rayita”, señaló.

Reyes Romo reconoció que actualmente no existe un censo que permita determinar cuántas personas se encuentran en esta situación, pues además del movimiento existen operadores independientes que también buscan una concesión.

El funcionario indicó que llevará los planteamientos al gobernador David Monreal Ávila para su valoración, aunque reconoció que el tiempo que resta a la actual administración es reducido.

La reunión, explicó, fue apenas un primer acercamiento y se prevé que los integrantes del movimiento entreguen también un documento formal al Ejecutivo estatal con sus peticiones.

Renta de Concesiones, Otro Pendiente

Durante el encuentro, Reyes Romo también puso sobre la mesa uno de los problemas que, consideró, actualmente afecta al transporte público: la renta de concesiones.

Estimó que hasta 70 por ciento de las concesiones podrían encontrarse bajo algún esquema de renta, aunque aclaró que no existe una cifra oficial, debido a que esta práctica no está regulada.

Explicó que el problema se agrava cuando una concesión es rentada y posteriormente subrentada, pues llega a ser complicado identificar quién tiene realmente la unidad y quién está prestando el servicio.

“Tenemos que regular la renta de concesiones”, sostuvo.

El subsecretario señaló que buscarán involucrar al Poder Legislativo en este tema, debido a que la regulación permitiría tener mayor control sobre quiénes operan las unidades y bajo qué condiciones.

350 Concesiones y 250 Subsidios Para Renovar Taxis

Reyes Romo informó que en el proceso más reciente se ofertaron 350 concesiones, de las cuales aproximadamente 60 por ciento correspondieron a taxis y el resto a transporte foráneo y carga liviana.

Estimó que en Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, donde se concentra la mayor parte de las concesiones, el número de taxis aumentó alrededor de 5 por ciento.

Consideró que este incremento no representa una saturación del servicio, aunque reconoció que todavía existen necesidades entre los operadores que no lograron obtener una concesión.

En materia de renovación de unidades, recordó que desde hace dos años el Gobierno del Estado entrega un subsidio de 100 mil pesos a concesionarios que buscan cambiar sus vehículos.

Hasta ahora se han otorgado 250 apoyos, cifra que, reconoció, todavía resulta baja frente al universo de taxis.

El funcionario planteó que este programa debería mantenerse en las próximas administraciones y complementarse con capacitación permanente para los operadores.

Respecto a la competencia con las plataformas digitales, sostuvo que los concesionarios también deben mejorar las condiciones del servicio, desde el estado de las unidades hasta la preparación y trato de los conductores.

Consideró que ofrecer vehículos dignos, operadores capacitados y una atención adecuada es una de las principales formas de competir con las aplicaciones.