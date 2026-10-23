Piden Empleo Digno Para Personas con Discapacidad

Marchan Alrededor de 300 Personas

Alrededor de 300 personas participaron en la tercera marcha por el fortalecimiento de los derechos de las personas con discapacidad, movilización que este año puso el foco en el acceso al trabajo y las barreras que todavía enfrentan para incorporarse a la vida laboral.

Maricela Dimas Reveles señaló que la marcha es impulsada desde el mecanismo de protección de los derechos de las personas con discapacidad, con la participación de colectivos y asociaciones relacionadas con parálisis cerebral, autismo y otros grupos.

Explicó que uno de los principales objetivos es visibilizar que las personas con discapacidad tienen derecho a incorporarse al mercado laboral, tanto en instituciones públicas como en empresas privadas.

“Son personas que tienen muchas capacidades, que tienen muchas ganas de trabajar”, sostuvo.

Dimas Reveles reconoció que persisten prácticas de discriminación y resistencia por parte de algunos empleadores para contratar a personas con discapacidad, pese a que, afirmó, en muchos casos cuentan con las capacidades necesarias para desempeñar distintas actividades.

Como parte de las acciones para favorecer su incorporación, mencionó la existencia de una guía nacional de ajustes razonables, mediante la cual empresas, instituciones públicas y educativas pueden realizar modificaciones para facilitar que una persona con discapacidad pueda desempeñar su trabajo.

La funcionaria consideró que no necesariamente se requieren grandes cambios, sino adecuaciones en los espacios que permitan a las personas desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas.

Dimas Reveles también llamó al sector privado y a las instituciones públicas a ampliar las oportunidades laborales. Señaló que la comisión que encabeza reconoce cada año a empresas que abren espacios para personas con discapacidad.

El año pasado, dijo, fueron más de 28 empresas las que recibieron este reconocimiento, aunque consideró que todavía es necesario ampliar la participación, particularmente en los municipios.

Planteó incluso que la implementación de incentivos económicos o fiscales podría ayudar a que más empresas incorporen a personas con discapacidad a sus plantillas laborales.

“Cualquier incentivo económico para las empresas les permite seguir creando estos ajustes razonables para que puedan acceder al trabajo”, señaló.

La marcha también incluyó un acercamiento con integrantes de la Legislatura del Estado, a quienes plantearon la necesidad de impulsar reformas en materia de salud, educación y economía para fortalecer los derechos de las personas con discapacidad.

Durante la entrevista, Dimas Reveles también fue cuestionada sobre el conflicto relacionado con el acceso de comunidades wixárikas a sitios considerados sagrados en Zacatecas.

Dijo que hasta el momento la comisión no ha recibido quejas relacionadas con este caso, pero consideró necesario que las instituciones y la ciudadanía respeten los derechos de los pueblos originarios y sus prácticas culturales.

“Es importante que todas las instituciones y todos los ciudadanos respetemos este derecho tan importante a las diferentes culturas que tienen los pueblos originarios”, afirmó.

Señaló que desde la comisión también han trabajado en el acceso a los derechos de los pueblos originarios y llamó a las instituciones a mejorar la atención que brindan a estas comunidades.

Consideró que la protección de sus derechos debe fortalecerse desde los distintos espacios, al tratarse, dijo, de una parte importante de la diversidad cultural del país.