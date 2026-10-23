Plataformas de Transportes Están Llevando a la Ruina a Taxistas: Salvador Maldonado

Servicio Tradicional, con Drástica Reducción, Afirma

Plataformas de Transportes Están Llevando a la Ruina a Taxistas: Salvador Maldonado

Con ingresos de entre 300 y 350 pesos diarios, menos turnos de trabajo y unidades que han dejado de circular por falta de operadores, el transporte en taxi atraviesa una de sus etapas más complicadas, de acuerdo con Salvador Maldonado Trejo, líder del Movimiento Independiente de Operadores y Concesionarios.

El dirigente atribuyó buena parte de la caída en el trabajo a la expansión de las plataformas digitales de transporte.

Estimó que actualmente existen alrededor de 4 mil vehículos vinculados con aplicaciones, mientras que el servicio tradicional de taxi se habría reducido hasta 80 por ciento.

“Nos están llevando completamente a la ruina”, afirmó.

Maldonado Trejo señaló que antes de la pandemia algunos vehículos trabajaban con dos turnos, pero actualmente la situación económica ha obligado a reducir la operación a una sola jornada.

Incluso, aseguró que hay taxis que permanecen detenidos porque ya no encuentran operadores interesados en trabajar debido a los bajos ingresos.

“Ya no es rentable”, sostuvo.

Piden Regular las aplicaciones

Ante este escenario, una de las principales demandas del gremio es que las autoridades establezcan una regulación más estricta para las plataformas.

Maldonado Trejo señaló que buscarán acercamientos con diputados para plantear cambios que permitan establecer condiciones más equilibradas entre quienes trabajan mediante aplicaciones y los taxistas concesionados.

El dirigente consideró que incrementar las tarifas tampoco sería suficiente para resolver la situación.

A su juicio, el sector debe competir con precios adecuados y un mejor servicio, aunque también pidió que el gobierno establezca mecanismos para supervisar a los propios operadores, pues reconoció que existen taxistas que cobran cantidades distintas a las establecidas o prestan un servicio deficiente.

La Renta de Concesiones También Afecta al Sector

Otro problema señalado por el líder de los operadores es la renta de concesiones.

Coincidió con el subsecretario de Transporte Público, Javier Reyes Romo, en que esta práctica afecta la calidad del servicio, debido a que existen concesionarios que reciben el pago por la renta de sus permisos sin hacerse cargo de mantener las unidades en buenas condiciones.

Maldonado Trejo reconoció que el programa estatal mediante el cual se entregan 100 mil pesos de subsidio para renovar vehículos ha sido positivo, aunque consideró que todavía es insuficiente frente a las necesidades del sector.

Reclaman Concesiones Pendientes

El movimiento también planteará al Gobierno del Estado la entrega de los bloques de concesiones que todavía están pendientes.

Maldonado Trejo señaló que el proceso anterior se realizó en cinco bloques y que actualmente esperan los correspondientes al cuarto y quinto.

La petición se suma a la demanda de regular las aplicaciones y la renta de concesiones.

El dirigente afirmó que los problemas económicos han obligado a algunos trabajadores del volante a buscar otras fuentes de ingreso, mientras que otros permanecen en el oficio pese a que los ingresos ya no les permiten mantener las condiciones que tenían antes.

Maldonado Trejo aseguró que el movimiento mantiene contacto con organizaciones nacionales de transportistas y que recientemente participó en reuniones con dirigentes del sector que preparan movilizaciones en otras entidades, aunque aclaró que por ahora no contemplan una manifestación local.

Para quienes llevan décadas detrás del volante, dijo, el problema ya no se limita a la competencia, puesto que cada vez resulta más difícil que el taxi siga siendo una actividad de la que una familia pueda vivir.