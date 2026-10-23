PRI y Somos Piden Salida de Taddei

Ella Rechaza Dejar el INE

Somos plantea una separación temporal y el PRI exige su renuncia si no aclara los señalamientos sobre proveedores; la presidenta niega favoritismo.

Por Redacción

Los cuestionamientos sobre proveedores del Instituto Nacional Electoral llegaron este jueves 22 de octubre al Consejo General: Somos solicitó que Guadalupe Taddei Zavala se separe temporalmente de la presidencia mientras se investiga el caso, y el PRI pidió su renuncia si no esclarece los señalamientos.

Marco Antonio Baños, representante de Somos, sostuvo que la gravedad de las acusaciones exige transparencia y rendición de cuentas. Por el PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, representante del Poder Legislativo, reclamó aclarar los posibles conflictos de interés relacionados con empresas que suministran materiales electorales.

Taddei rechazó abandonar sus funciones. “No vamos a claudicar ante presiones, descalificaciones ni ataques”, respondió durante la sesión, en la que defendió que las acusaciones deben sustentarse con pruebas.

La controversia incluye reportes de Reforma sobre Jonathan Navarrete Torres, identificado por el diario como chofer adscrito a la presidencia del INE y apoderado de Corporativo Zeg. Taddei negó que hubiera sido su conductor personal, aunque reconoció su adscripción a esa oficina y aseguró que las personas señaladas ya no trabajan en el organismo.

Desde el miércoles, la consejera presidenta había negado favorecer empresas y anunciado que solicitaría a la Auditoría Superior de la Federación revisar las licitaciones.

El INE confirmó, además, que remitió antecedentes al Órgano Interno de Control para determinar posibles omisiones o irregularidades. También presentó una propuesta de plataforma para consultar contratos, procedimientos y pagos. Esa revisión deberá esclarecer los hechos y las eventuales responsabilidades; las acusaciones partidistas no constituyen por sí mismas una resolución sobre el caso.