Sheinbaum Descarta Intervenir en la Dirigencia del Sindicato del IMSS

Es Decisión de los Agremiados

La presidenta afirma que corresponde a los trabajadores decidir sobre Rafael Olivos; inconformes mantienen exigencias salariales y de renovación sindical.

Por Redacción

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este jueves 22 de octubre intervenir para destituir a Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), cuya salida exige un sector de trabajadores del IMSS.

Durante su conferencia matutina, sostuvo que la continuidad de la dirigencia corresponde a los agremiados mediante sus procedimientos internos. “No le corresponde ni al director del IMSS ni a la presidenta de la República”, expresó.

La declaración ocurre después de las movilizaciones del miércoles, en las que trabajadores demandaron mejoras salariales, abasto de medicamentos, mejores condiciones laborales y cambios en su representación sindical. Los inconformes anunciaron otra marcha nacional para el 30 de octubre.

En materia económica, el director del IMSS, Zoé Robledo, informó de un acuerdo con la dirigencia sindical por un incremento global de 8 por ciento: 4 por ciento directo al salario tabular y otro 4 por ciento correspondiente a la ayuda para renta de casa habitación. La distinción importa: el paquete no representa un aumento de 8 por ciento íntegro al sueldo tabular.

Aunque la dirigencia aceptó el acuerdo, trabajadores inconformes lo consideran insuficiente y mantienen sus protestas.

La postura presidencial distingue dos asuntos: la negociación de salarios y condiciones de trabajo, en la que participa el IMSS como empleador, y la elección de representantes sindicales, que Sheinbaum sostiene que deben resolver los propios trabajadores. La mandataria había instruido a Robledo presentar una nueva propuesta económica y atender las demandas sobre la operación de hospitales.