Amalia García Llama a Diálogo Para Rescatar a la UAZ

Recuerda el Proceso que Salvó a la Institución Durante su Mandato

La senadora por Zacatecas y exgobernadora del estado, Amalia García Medina, llamó a abrir un proceso de diálogo entre la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), el Gobierno del Estado y la Federación para encontrar una salida a la situación financiera que enfrenta actualmente la institución.

García Medina señaló que, desde su actual responsabilidad en el Senado de la República, ha planteado ante la Secretaría de Hacienda que se considere a la UAZ dentro del presupuesto y se destinen recursos para atender su situación económica.

“Desde mi ámbito, efectivamente como zacatecana y con gran cariño por la UAZ, lo que yo he planteado, se lo planteé al secretario de Hacienda, y lo planteé en el Senado de la República, es que en el presupuesto se considere respaldo a la UAZ”, señaló.

Reconoció que las necesidades presupuestales son amplias en todo el país, pero aseguró que su solicitud ha sido presentada tanto de manera verbal como por escrito ante la Secretaría de Hacienda.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno del Estado respalde a la universidad, la senadora consideró que, si existe disposición de las autoridades universitarias para establecer una negociación con plazos, tiempos y compromisos, sería pertinente abrir el diálogo.

“Si hay esa disposición, creo que sería pertinente, lo deseable es que se abriera el diálogo y que hubiera respaldo a la universidad”, sostuvo.

García Medina señaló que este proceso también corresponde al Gobierno del Estado y a las autoridades universitarias, pero planteó que la UAZ debe acudir igualmente ante la Federación. Añadió que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior puede ser un espacio para que las universidades públicas trabajen de manera conjunta en la búsqueda de recursos y respaldo.

La senadora recordó que durante su administración como gobernadora enfrentó una situación financiera complicada en la UAZ y participó en una negociación que, dijo, permitió darle viabilidad a la institución.

Explicó que junto con el entonces rector, Alfredo Femat, actualmente diputado local, construyeron una propuesta integral que posteriormente llevaron ante el Gobierno de la República, encabezado en ese momento por Vicente Fox, y el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

De acuerdo con García Medina, la Secretaría de Hacienda planteaba que la universidad ya no tenía viabilidad económica y que incluso se contemplaba como alternativa su cierre.

“Para mí eso era inaceptable, absolutamente inaceptable”, afirmó.

Ante ese escenario, se abrió una negociación para encontrar alternativas y entre los puntos más complejos estuvo la propuesta de incrementar la edad de jubilación de los trabajadores universitarios.

La medida fue sometida a consulta entre la comunidad universitaria. García Medina recordó que la votación terminó en empate entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de aumentar la edad de jubilación.

El desempate correspondió al entonces secretario general del sindicato, quien votó a favor de la propuesta. La exgobernadora también destacó la postura de Carlos Reveles, quien encabezaba la posición contraria, pero reconoció el resultado y aceptó que se respetara el voto de calidad.

“Fue uno de los momentos más intensos porque la comunidad universitaria tuvo que participar en eso”, recordó.

La negociación también incluyó otros compromisos, entre ellos la entrega de algunos edificios debido a rezagos de la universidad, mientras avanzaba la construcción del Campus Siglo XXI.

García Medina consideró que aquel proceso, además de permitir atender la crisis financiera, estuvo acompañado del compromiso de fortalecer la calidad académica de la institución.

“Fueron meses muy difíciles, pero pusimos por delante la voluntad de que esta universidad, que tiene una larguísima historia”, señaló.

La senadora consideró que las condiciones actuales son distintas, tanto en el ámbito político como económico y en el respaldo que reciben las universidades públicas, por lo que no comparó directamente aquella negociación con la situación que enfrenta actualmente la UAZ.

No obstante, insistió en que el diálogo entre las autoridades universitarias y los distintos niveles de gobierno puede abrir una posibilidad para encontrar una salida.

Finalmente, García Medina recordó la relación histórica que mantiene con la Universidad Autónoma de Zacatecas. Señaló que su padre, también gobernador del estado, fue quien otorgó la autonomía a la institución, mientras que ella cursó ahí la preparatoria.

También destacó los antecedentes históricos de la UAZ, cuya raíz se encuentra en el Instituto de Ciencias de Zacatecas, creado durante el siglo XIX junto con el de Oaxaca como parte de la tradición liberal de educación superior en los estados.