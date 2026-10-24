Canacar Anuncia Paro Indefinido Para el Lunes por Inseguridad y Presión Económica

“México no Aguanta más”

Los transportistas reclaman frenar robos y extorsiones y revisar cambios fiscales; advierten afectaciones al abasto, la industria y el comercio exterior

Por Redacción

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) anunció un paro nacional por tiempo indefinido a partir del lunes 26 de octubre, ante la inseguridad en las carreteras y las condiciones económicas que enfrentan las empresas del sector.

“México no aguanta más. Vamos a un paro nacional”, declaró su presidente, Augusto Ramos Melo. En el anuncio participaron también FEMATRAC, HAMOTAC e INDECO, cuyos representantes denunciaron robos, extorsiones, cobro de piso, deterioro carretero y obstáculos para recuperar vehículos robados.

La inconformidad incluye los cambios planteados para acceder al estímulo fiscal por el uso de autopistas. La discusión consiste en reducir de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales de las empresas que pueden obtener ese beneficio.

El mecanismo permite acreditar fiscalmente hasta 50% del gasto en peajes. El reclamo se refiere a las condiciones para acceder a él. Canacar propone conservar el límite de 300 millones o permitir un aprovechamiento proporcional.

Según lo reportado por la revista especializada TyT, Hacienda estimó que el ajuste dejaría fuera a 170 empresas y afectaría a menos de 10% de los contribuyentes beneficiarios. La cámara empresarial cuestionó ese cálculo y sostuvo que las consecuencias serían mayores.

El alcance económico dependerá de la participación y duración de la suspensión. De acuerdo con la cobertura de T21, en la conferencia se presentó una estimación de pérdidas potenciales de hasta 21 mil 500 millones de pesos diarios. Se trata de una advertencia de los convocantes: no de pérdidas ya registradas ni de una medición independiente.

Los efectos de una interrupción prolongada pueden extenderse a fábricas sin insumos, entregas incumplidas, exportaciones demoradas y mayores costos logísticos. Canacintra ha advertido sobre estos mecanismos de afectación durante otros bloqueos carreteros. El resultado depende también del corredor afectado y de los inventarios disponibles.

Los dirigentes aclararon que buscan realizar manifestaciones coordinadas en circulación, sin impedir completamente el tránsito de otros usuarios. Por ello, el anuncio de paro no equivale a la confirmación de un cierre general de carreteras.

Para Zacatecas, el riesgo potencial estaría en retrasos de mercancías e insumos para comercios, productores agrícolas y actividades mineras. Sin embargo, en las fuentes revisadas no se identificó una convocatoria local detallada ni una estimación específica de pérdidas para el estado.