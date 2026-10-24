FGJEZ Realiza Acciones de Búsqueda de Personas en Moyahua, Juchipila y Jalpa

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), a través de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, llevó a cabo una jornada de búsqueda generalizada en los municipios de Moyahua de Estrada, Juchipila y Jalpa, Zacatecas, como parte de las investigaciones para la localización de personas desaparecidas y no localizadas.

Las acciones se desarrollaron en las localidades de Vicente Guerrero, Guadalajarita y la cabecera municipal de Moyahua de Estrada, así como en el municipio de Juchipila. Además, se realizaron diligencias de investigación en un centro de rehabilitación ubicado en Jalpa.

Asimismo, se efectuaron recorridos de prospección en una zona aproximada de cinco kilómetros a la redonda en Moyahua de Estrada, con el objetivo de identificar posibles puntos de interés que permitan orientar futuras diligencias de búsqueda.

En estas labores participó personal de la Policía de Investigación, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, quienes realizaron actos de investigación para dar continuidad a las acciones de localización.

La FGJEZ mantiene firme su compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas y el acompañamiento a sus familias. Si tienes información que pueda contribuir a su localización o cuentas con un familiar desaparecido, acércate a la Fiscalía Especializada, presenta tu denuncia en cualquier sede de la Fiscalía General o comunícate al 911.

Cada dato cuenta. Porque encontrarles es nuestro deber.