FSSP Exige Transparencia en la JIAPAZ y Anuncia Protestas

“En Áreas Urbanas el Líquido Escasea sin Ninguna Explicación”

El Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP) cuestionó el manejo financiero de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), así como la calidad del suministro de agua y el tratamiento de aguas residuales en la zona metropolitana, por lo que anunció movilizaciones ciudadanas para exigir mejoras en el servicio.

En un comunicado fechado este 22 de octubre, la organización señaló que existen recursos e inversiones cuya operación, destino y resultados no han sido explicados públicamente por el organismo operador.

Entre los casos mencionados se encuentra un parque fotovoltaico construido hace aproximadamente cinco años con una inversión superior a 120 millones de pesos por parte de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal. De acuerdo con el Frente, la infraestructura fue proyectada para generar electricidad destinada al sistema de extracción y bombeo de agua y permitir un ahorro estimado de 50 millones de pesos anuales en el pago de energía eléctrica.

El FSSP sostuvo que, pese a la inversión realizada, el proyecto permanece sin operar y cuestionó que sus beneficios para los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande no hayan sido informados con claridad.

La organización también criticó la política tarifaria de la JIAPAZ. Recordó que durante el año pasado, el director del organismo, David García Flores, planteó la necesidad de recursos para el tratamiento de aguas residuales y posteriormente se aprobó un incremento a las tarifas.

Según el comunicado, inicialmente se propuso un aumento de 20 por ciento, pero después el Consejo Intermunicipal aprobó un incremento de 12 por ciento destinado al saneamiento, al que se agregó un ajuste de 8 por ciento correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

El Frente señaló que, de acuerdo con los propios datos de la JIAPAZ, alrededor de 72 por ciento de los usuarios, aproximadamente 100 mil hogares ubicados en la denominada zona 2, tienen consumos de hasta 10 metros cúbicos. Para estos usuarios, estimó, el incremento representa alrededor de 35 pesos adicionales al mes, considerando el saneamiento y el ajuste inflacionario.

Sin embargo, cuestionó que el organismo no informe de manera detallada cuánto recauda mensualmente por estos conceptos ni presente información suficiente sobre el destino de los recursos.

Otro de los puntos señalados corresponde a la comercialización de agua tratada proveniente de las plantas de El Orito y Osiris. El FSSP afirmó que desde hace más de seis años se comercializa parte del agua tratada generada en la zona metropolitana de Zacatecas y Guadalupe, pero sostuvo que no existe información pública clara sobre los ingresos obtenidos ni su destino.

La organización también cuestionó que, mientras se plantean incrementos en las tarifas para financiar el saneamiento, persistan problemas en el suministro de agua potable.

“En las áreas urbanas el líquido escasea sin ninguna explicación”, señaló el Frente, que además acusó que existen diferencias en la continuidad del servicio entre distintas zonas de la ciudad.

Ante este escenario, el FSSP anunció que convocará a una protesta ciudadana para exigir un servicio de agua potable suficiente y eficiente.

La organización adelantó que las primeras acciones podrían realizarse mediante bloqueos en calles de las colonias con mayores afectaciones y que posteriormente podrían escalar hacia manifestaciones de mayor alcance.

El Frente Social por la Soberanía Popular sostuvo que sus acciones buscan presionar a las autoridades para transparentar el manejo de los recursos de la JIAPAZ y garantizar mejoras en el suministro de agua y el saneamiento de aguas residuales.