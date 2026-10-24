Inaugura Miguel Varela el Primer Festival del Pan Tradicional Zacatecas 2026

Gastronomía, Cultura y Música

Con el impulso del presidente municipal, Miguel Varela, la capital zacatecana abrió sus puertas al Primer Festival del Pan Tradicional Zacatecas 2026, un encuentro que reúne gastronomía, cultura y música para reconocer el talento de las y los panaderos, preservar las tradiciones locales y fortalecer la economía de las familias. Las actividades se desarrollarán del 23 al 25 de octubre en la emblemática Plazuela Miguel Auza.

Durante la ceremonia inaugural, el alcalde destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad zacatecana, así como generar espacios para que los productores exhiban su trabajo y encuentren nuevas oportunidades de crecimiento.

“Este festival no solo busca deleitar el paladar de las familias zacatecanas y de nuestros visitantes, sino también impulsar la economía local, brindando un espacio digno a nuestros artesanos de la panadería para mostrar su talento y riqueza cultural”, expresó Miguel Varela.

Organizado por la Dirección General de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable, el festival ofrece una programación que combina expresiones artísticas, presentaciones musicales y actividades para públicos de todas las edades.

La jornada inaugural comenzó con la presentación del grupo M&G y el Ballet Folclórico de Pánuco. Posteriormente, la Orquesta Típica acompañó la apertura oficial, mientras que la Banda Sinfónica del Municipio de Zacatecas y el grupo de rock Afortuna2 forman parte del programa musical.

Para el sábado 24 de octubre se contemplan clases de zumba, coros, ballets folclóricos de Trancoso y Zacatecas, además de las agrupaciones de rock Satoshi, Sounder y Cassett.

El domingo 25 habrá encuentro de matlachines, bailes tradicionales de Colombia, participación del Coro Infantil Veremundo Carrillo y danza magisterial, con la clausura programada a las 20:30 horas.

Como parte de las actividades complementarias, se realizarán recorridos por el Centro Histórico desde el Callejón de Rosales, con paso por la avenida Hidalgo, el Callejón de la Palma y la calle Doctor Hierro, hasta llegar a la Plazuela Miguel Auza.

Asimismo, el domingo se presentará Zacatecas Inmersivo, con temática del Día de Muertos, en la Plazuela de Santo Domingo. Las actividades, presentaciones y horarios del festival pueden consultarse en el programa general publicado en la página oficial de Facebook del Ayuntamiento de Zacatecas.

El Ayuntamiento de Zacatecas invita a las familias zacatecanas y a quienes visitan la ciudad a recorrer la Plazuela Miguel Auza y disfrutar de la variedad de panes, la música y las expresiones culturales que forman parte de esta primera edición, en un festival que reconoce el trabajo de los panaderos y las tradiciones que distinguen a la capital.