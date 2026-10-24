INEGI: 77.3% de Adultos Percibe Inseguridad en Zacatecas-Guadalupe

En 90 Áreas Urbanas, el Promedio es de 58.1%

En Fresnillo, la proporción fue de 73.4%; ambas áreas urbanas superaron el resultado nacional y no registraron cambios estadísticamente significativos frente a junio.

Por Redacción

Más de tres de cada cuatro adultos del área urbana que comprende Zacatecas y Guadalupe consideraron inseguro vivir en su ciudad durante septiembre de 2026, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada este viernes 23 de octubre, situó esa percepción en 77.3% para Zacatecas-Guadalupe y en 73.4% para Fresnillo.

Los dos resultados quedaron por encima del 58.1% registrado entre la población adulta del conjunto de las 91 áreas urbanas estudiadas. La diferencia fue de 19.2 puntos porcentuales en Zacatecas-Guadalupe y de 15.3 puntos en Fresnillo. El resultado agregado nacional disminuyó respecto al 59.8% de junio.

En la comparación trimestral, Zacatecas-Guadalupe pasó de 75.9% en junio a 77.3% en septiembre, mientras Fresnillo pasó de 73.1% a 73.4%. El INEGI clasificó ambas variaciones como estadísticamente no significativas: las diferencias observadas no permiten concluir que la percepción haya cambiado respecto al trimestre anterior.

La delimitación territorial es relevante: el resultado identificado como Zacatecas incluye también el área urbana de Guadalupe. No corresponde únicamente a la capital ni representa al conjunto del estado.

La ENSU mide cómo perciben las personas la seguridad de su ciudad. Sus porcentajes no equivalen a la proporción de habitantes que sufrieron un delito ni a una medición directa de la incidencia delictiva.