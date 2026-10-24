MDMZ Espera que Secretaría de Educación Cumpla Acuerdos el Viernes 30 de Octubre

De lo Contrario, Regresarán las Movilizaciones

Integrantes del Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano (MDMZ) advirtieron que volverán a movilizarse si la Secretaría de Educación no cumple con los acuerdos establecidos en la minuta firmada el pasado 20 de octubre, particularmente con la regularización del salario de trabajadores que acumulan hasta seis quincenas sin recibir su pago.

Durante una conferencia de prensa, integrantes del movimiento dieron a conocer los avances alcanzados tras la toma de las instalaciones de la Secretaría de Educación realizada los días 19 y 20 de octubre, así como otros asuntos laborales que permanecen pendientes.

José Luis Martínez Borrega informó que uno de los acuerdos establecidos con el secretario de Educación contempla su reincorporación al servicio, luego de que el Departamento Jurídico emitiera un resolutivo desde el 15 de julio. De acuerdo con lo establecido en la minuta, el regreso a sus funciones deberá concretarse en los próximos días.

También señaló que se acordó regularizar la retención de su salario a partir de esta quincena. Aseguró que estos avances no se habían concretado durante los meses anteriores y rechazó declaraciones de la dirigencia de la Sección 34 que señalaban que su caso ya estaba resuelto.

“No estaba resuelto”, afirmó, al señalar que fue hasta la reunión con el secretario de Educación cuando se estableció por escrito un compromiso para atender su situación.

Uno de los principales reclamos expuestos durante la conferencia fue el retraso en el pago a trabajadores de la educación. Roberto Ramírez Cárdenas señaló que actualmente alrededor de 800 trabajadores enfrentan esta situación y que algunos llevan cerca de 69 días sin recibir salario.

Explicó que actualmente transcurre la sexta quincena desde que estos trabajadores comenzaron labores, el pasado 16 de agosto, y recordó que el año anterior hubo casos en los que los pagos se regularizaron hasta después de 14 quincenas.

El movimiento exigió que el pago pendiente se concrete a más tardar el 30 de octubre, fecha correspondiente a la próxima quincena. Advirtieron que, de no cumplirse el acuerdo, convocarán nuevamente a los trabajadores para movilizarse frente a la Secretaría de Educación.

Ramírez Cárdenas señaló que el retraso salarial afecta particularmente a trabajadores que laboran en comunidades alejadas de la capital, pues algunos deben trasladarse durante varias horas hasta sus centros de trabajo sin contar con ingresos para cubrir sus gastos y los de sus familias.

Durante la conferencia también se abordaron los protocolos relacionados con denuncias contra trabajadores de la educación y los procedimientos que, de acuerdo con los docentes, han derivado en investigaciones y separaciones del servicio.

Los integrantes del movimiento pidieron a las y los diputados locales abrir una mesa de trabajo en la que participen trabajadores de base, autoridades educativas, representantes de derechos humanos y especialistas en atención emocional.

Argumentaron que existen docentes que han sido señalados mediante denuncias que consideran infundadas y que enfrentan consecuencias laborales y jurídicas sin contar, desde su perspectiva, con un acompañamiento suficiente.

Jairo, integrante del movimiento, relató que él mismo ha enfrentado procesos derivados de los protocolos y aseguró que existen otros trabajadores que permanecen privados de la libertad por situaciones relacionadas con estos procedimientos.

Durante su intervención, afirmó que al visitar a un docente en prisión encontraron a otros seis o siete maestros en una situación similar, a quienes, dijo, no se les ha brindado el acompañamiento que requieren.

Los integrantes del Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano señalaron que continuarán dando seguimiento a los acuerdos firmados con la Secretaría de Educación y a los casos laborales que permanecen pendientes.

La organización también informó que mantiene coordinación con otros sectores sociales y productivos, entre ellos el Frente Social por la Soberanía Popular y productores del campo, quienes estuvieron presentes en la conferencia. Por último, el movimiento advirtió que si los salarios no son regularizados el 30 de octubre, volverán a las movilizaciones.