Sheinbaum Anuncia Rastreo Digital de Medicamentos Para Agilizar su Entrega

Iniciarían en IMSS e IMSS-Bienestar

El proyecto conectará compras, almacenes y hospitales; la presidenta planteó iniciar su implementación en enero de 2027.

Por Redacción

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este viernes 23 de octubre el desarrollo de un sistema digital para seguir el recorrido de los medicamentos, desde su compra hasta su entrega al paciente, y reducir los retrasos en hospitales y centros de salud públicos. El proyecto comenzaría en el IMSS y el IMSS-Bienestar.

La mandataria explicó que las dificultades de abasto no siempre se deben a que un medicamento no haya sido adquirido: también existen demoras durante su almacenamiento, distribución y entrega. La propuesta busca conectar esas etapas para conocer dónde están los productos y atender las necesidades de las unidades médicas.

Para desarrollar la herramienta presentó el Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud, integrado por especialistas mexicanos en inteligencia artificial, investigación de operaciones y distribución. Los trabajos estarán coordinados por la Secretaría de Salud y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

En términos prácticos, el sistema buscará relacionar los medicamentos disponibles en los almacenes con los faltantes que reporten hospitales y centros de salud. Eduardo Clark, subsecretario de Salud, señaló que se pretende recibir información de pacientes y personal médico para identificar las necesidades en tiempo real.

Sheinbaum dio al equipo aproximadamente un mes para presentar los primeros resultados, con la intención de comenzar la implementación en enero de 2027. Mientras se desarrolla, anunció mecanismos de comunicación con los hospitales, incluso manuales, para atender sus requerimientos de suministro.