Trabajadores del Poder Judicial en Zacatecas Denuncian Hostigamiento

“Dejen de Amedrentarnos, Dejen de Amenazarnos”

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron este viernes en Zacatecas para respaldar el pliego petitorio impulsado por personal de Michoacán y que, señalaron, se ha extendido a distintas entidades del país, con demandas relacionadas con la creación de nuevos tribunales y el respeto a sus derechos laborales.

José Guadalupe Méndez de Lira, secretario general de la Sección 6 Zacatecas del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, señaló que la movilización nacional también busca denunciar lo que consideró un acto de represión contra trabajadores que participan en las protestas.

Explicó que una de las principales preocupaciones es el caso de la trabajadora Elvira Ríos Nélida, quien, según denunció, fue citada por la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer dentro de carpetas de investigación abiertas a raíz de las movilizaciones y el paro de labores realizados por trabajadores del Poder Judicial.

Méndez de Lira calificó estas acciones como un intento de inhibir la protesta y advirtió que representan un riesgo para los derechos de libertad de expresión y manifestación.

“Dejen de amedrentarnos, dejen de amenazarnos, dejen de hostigarnos diciéndonos que nos van a mover”, expresó durante la manifestación.

Rechazan movilidad y piden más tribunales

El dirigente sindical aclaró que los trabajadores no están solicitando únicamente modificaciones a la distribución del personal, sino la creación de nuevos tribunales y centros de justicia, ante la carga de trabajo que enfrentan los órganos jurisdiccionales.

Sostuvo que las estadísticas justifican incrementar e incluso duplicar o triplicar los órganos jurisdiccionales, por lo que rechazó que la solución sea únicamente movilizar al personal existente.

“No se necesita mover gente. Necesitas crear nuevos tribunales, necesitas escuchar”, manifestó.

El representante sindical sostuvo que las demandas planteadas desde Zacatecas forman parte del pliego petitorio que se ha impulsado a nivel nacional y que los trabajadores continuarán respaldando las exigencias planteadas por sus compañeros de otras entidades.

Advierten que las Protestas Podrían Escalar

Méndez de Lira señaló que las acciones de protesta se definirán de manera escalonada y coordinada, sin descartar llegar al paro de labores si las condiciones lo requieren.

Explicó que, desde su perspectiva, una estrategia de movilización social debe comenzar con medidas progresivas y aumentar su intensidad dependiendo de la respuesta de las autoridades.

El dirigente puso como ejemplo las movilizaciones de trabajadores del IMSS, al señalar que los procesos de organización y protesta pueden prolongarse durante años antes de alcanzar resultados.

También consideró que la unidad entre trabajadores de distintas entidades puede darle mayor fuerza a las demandas, particularmente cuando se trata de problemáticas que afectan a todo el Poder Judicial de la Federación.

“Un tema aislado difícilmente va a tener fuerza”, sostuvo.

Durante su intervención, hizo además un llamado a la ciudadanía a involucrarse en los problemas públicos y a no permanecer indiferente ante las distintas problemáticas sociales del país.

Se pronunció particularmente sobre temas como la falta de atención médica y la desaparición y violencia contra niñas, niños y adolescentes, al considerar que estos problemas deberían generar una mayor participación social.

Finalmente, llamó a las nuevas generaciones a involucrarse en la vida pública y política del país, al considerar que los jóvenes deben participar en la toma de decisiones y asumir un papel activo en la construcción de las instituciones.

“Involúcrense ustedes, tomen la batuta, vuélvanse políticos, administradores del país y demuéstrenle a la clase política cómo se gobierna”, expresó al retomar una reflexión atribuida a Luis Donaldo Colosio Riojas.