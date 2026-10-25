Cambios en la Modalidad 40 Contravendrían Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica: Jorge Rada Luévano

Consejo Técnico no Puede Modificar lo Establecido por el Congreso, Advierte

El abogado Jorge Rada Luévano advirtió sobre posibles afectaciones a los trabajadores inscritos en la Modalidad 40 del IMSS, luego de un acuerdo del Consejo Técnico del Instituto que, según expuso, establecería nuevas restricciones para quienes buscan incrementar su salario de cotización y mejorar su pensión.

A través de sus redes sociales, el abogado cuestionó que el Consejo Técnico pretenda limitar a una UMA el incremento del salario con el que pueden continuar cotizando los trabajadores bajo esta modalidad, cuando el artículo 218 de la Ley del Seguro Social establece la posibilidad de continuar con el último salario registrado o uno superior, hasta el límite legal.

Rada señaló que también se estaría modificando la posibilidad prevista en el artículo 66 del Reglamento de la Ley del Seguro Social, que permite a los trabajadores incorporarse a esta modalidad a partir del día siguiente de su baja laboral, mediante el pago de las cuotas correspondientes.

Otro de los puntos que cuestionó es que el propio acuerdo contemple la realización de un estudio financiero durante los próximos seis meses, pese a que las nuevas restricciones comenzarían a aplicarse antes de conocer los resultados de dicho análisis.

Para el abogado, estas medidas podrían contravenir los principios de legalidad y seguridad jurídica, además de afectar el derecho a la seguridad social de los trabajadores.

Sostuvo que la Modalidad 40 no representa un beneficio otorgado gratuitamente por el gobierno, debido a que las personas trabajadoras cubren las cuotas correspondientes para continuar con sus cotizaciones.

“¿Desde cuándo un Consejo Técnico puede modificar lo que establece el Congreso de la Unión?”, cuestionó en su publicación.

Rada consideró que la situación debe ser revisada por la vía jurídica y adelantó que se encuentra preparando una estrategia legal para impugnar las nuevas disposiciones, incluso mediante juicios de amparo.

El abogado calificó los cambios como un posible retroceso en materia de derechos laborales y de seguridad social y señaló que mantendrá informados a los trabajadores sobre las acciones legales que se determinen.

Cabe señalar que las afirmaciones sobre las modificaciones y sus posibles efectos corresponden a la postura expresada por el abogado en sus redes sociales; en el texto difundido no se incluye la postura del IMSS respecto de los señalamientos.