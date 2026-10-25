Diana Saucedo: Diálogo Será el eje en la Secretaría General de Gobierno

Su Reto, ser Canal de Comunicación y Atender Violencias de Género

A dos días de asumir la Secretaría General de Gobierno, Diana Saucedo Nava señaló que su principal reto será mantener la interlocución entre la administración estatal y los distintos sectores de la entidad, en una etapa que consideró particularmente importante por el cierre del actual gobierno y el próximo proceso de transición.

La nueva funcionaria, quien llegó al cargo tras la salida de Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo que buscará convertirse en un canal efectivo de comunicación con el sector privado, organizaciones sociales, partidos políticos y cualquier grupo que requiera establecer diálogo con el Gobierno del Estado.

“Creo que el reto que encuentro es que puedo ser canal o debo de ser canal de comunicación entre el sector público, el sector privado, las organizaciones sociales, los partidos políticos”, expresó.

Saucedo Nava evitó plantear una ruptura con la conducción anterior de la dependencia y aseguró que respetará el trabajo realizado por quienes la antecedieron durante la actual administración. No obstante, reconoció que cada titular imprime un estilo propio a la Secretaría.

“Cada persona tenemos un estilo propio y eso es lo que nos hace únicos”, señaló.

Entre sus primeras tareas estará revisar la agenda de trabajo planteada para 2026, denominada “Año del Progreso”, con el propósito de identificar los compromisos pendientes y acelerar aquellos que todavía no hayan llegado a su cumplimiento.

El diálogo será, dijo, uno de los ejes de su gestión, debido a que la Secretaría General de Gobierno funciona como enlace entre las distintas dependencias y la sociedad civil organizada y otros sectores.

Sobre los conflictos sociales que requieren atención inmediata, Saucedo Nava no identificó uno en particular, aunque señaló que existen “áreas de oportunidad” en las que la dependencia puede intervenir.

Respecto a las manifestaciones y movilizaciones sociales, sostuvo que habrá respeto a la libertad de expresión, aunque dentro del marco legal.

“Siempre seré respetuosa de la manifestación de las ideas de cualquier persona. Obviamente siempre en apego a la norma, a la ley”, afirmó.

La secretaria recordó que durante su paso por la Oficina de Representación de Gobernación tuvo contacto con protestas y movilizaciones, experiencia que, dijo, le permitió conocer la importancia de establecer diálogo para buscar acuerdos.

Una Mujer al Frente de la Secretaría

Saucedo Nava también habló sobre el hecho de que una mujer vuelva a ocupar una de las posiciones de mayor responsabilidad política en el estado.

Recordó que al inicio de la administración de David Monreal Ávila la Secretaría General de Gobierno también estuvo encabezada por una mujer, Gaby Pinedo, actualmente senadora, a quien reconoció por su trabajo.

Consideró que su llegada representa una oportunidad para que más mujeres accedan a espacios donde se toman decisiones.

“Podemos demostrar que nosotras las mujeres podemos estar en fases de toma de decisiones”, afirmó.

La funcionaria sostuvo que en la actual administración existe una presencia importante de mujeres al frente de distintas secretarías, aunque reconoció que todavía hay trabajo pendiente para ampliar la participación femenina en los espacios de decisión.

“Seguimos en la construcción, no solamente en Zacatecas, sino en nuestro país, de un México en el que las mujeres sigamos estando en puestos de toma de decisión”, expresó.

Prevención de la Violencia Contra las Mujeres

La experiencia que tuvo como subsecretaria de Prevención Social del Delito, dijo, será otro de los elementos que buscará llevar a la Secretaría General de Gobierno.

Explicó que el trabajo territorial realizado desde esa área le permitió conocer de cerca distintas problemáticas, entre ellas las violencias que enfrentan las mujeres.

“Es ahí en el territorio donde nos damos cuenta de la existencia de todavía muchas violencias, principalmente esas, las violencias de género, las violencias contra las mujeres”, señaló.

Saucedo Nava describió la violencia contra las mujeres como una problemática que muchas veces permanece oculta y que puede hacerse visible hasta que las situaciones alcanzan niveles graves.

Ante ello, planteó que desde la Secretaría General de Gobierno se pueden impulsar acciones encaminadas a reducir las brechas de desigualdad y fortalecer la prevención y atención de las violencias de género.

Su planteamiento, dijo, contempla poner énfasis en prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres.

Al hablar sobre lo que espera que se diga de su gestión dentro de un año, Saucedo Nava respondió que quiere estar “a la altura de las zacatecanas y los zacatecanos” y de las necesidades que se presenten durante el último tramo de la administración.

“La Secretaría General de Gobierno resuelve problemas, resuelve conflictos”, finalizó.