Gobierno de Sheinbaum Acumula más de 50 mil Víctimas de Homicidio

En sus Primeros 752 Días de Gobierno

El reporte registra una reducción de 30% en el acumulado nacional de 2026 y de 49% en Zacatecas, frente al mismo periodo de 2025.

Por Redacción

México acumuló 50 mil 007 víctimas de homicidio durante los primeros 752 días del gobierno de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con el seguimiento de TResearch actualizado al 22 de octubre de 2026. La cifra equivale a un promedio de 66 víctimas diarias.

El documento también muestra una tendencia descendente: entre enero y el corte de octubre de este año contabiliza 13 mil 807 víctimas, una reducción de 30% frente al mismo periodo de 2025. En los últimos siete días analizados, el promedio fue de 36 víctimas diarias.

En Zacatecas, el reporte registra 63 víctimas durante 2026, frente a 123 en el mismo corte del año anterior, lo que representa una disminución cercana a 49%. La comparación corresponde al periodo transcurrido hasta el 22 de octubre, no al año completo.

La baja estatal también aparece en el balance oficial difundido el 13 de octubre. Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Gobierno de Zacatecas informó que entre enero y septiembre hubo 59 víctimas de homicidio doloso, frente a 119 en esos meses de 2025: una reducción de 50.4%. Este balance tiene un corte anterior al de TResearch.

TResearch construye su serie combinando reportes diarios, registros mensuales del Secretariado Ejecutivo y estadísticas de defunciones del INEGI; también incorpora cálculos y estimaciones propios. Por ello, el acumulado debe identificarse como una cifra de la consultora.

El Gabinete de Seguridad advierte que los registros diarios son preliminares y pueden modificarse conforme las fiscalías determinen la clasificación definitiva de los hechos.