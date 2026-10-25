Huitzila Lleva su Historia Mezcalera al Centro Platero

En el 4to. Festival del Vino y Mezcal

Casa Mezcal Huitzila y Boutique Huitzila participan en el Festival del Vino y Mezcal, que continúa este domingo con entrada gratuita, gastronomía y música.

Por Redacción

Una tradición familiar que comenzó en 1930 se encuentra este fin de semana con nuevos públicos en el Centro Platero de Guadalupe. Casa Mezcal Huitzila y Boutique Huitzila están presentes en la cuarta edición del Festival del Vino y Mezcal “De la Raíz a la Copa”, una oportunidad para conocer los sabores y las historias que nacen del campo zacatecano.

La historia de Huitzila se remonta a Tezontla, Zacatecas, donde don Villedo Lamas Correa inició la elaboración de mezcal. Su hijo Cenobio continuó el oficio y estableció una fábrica en la comunidad de Huitzila, que dio nombre a la marca. Hoy, la familia Lamas López representa la tercera generación de productores de agave y mezcal.

Esa continuidad explica el significado de Casa Mezcal Huitzila: detrás de sus etiquetas hay décadas de trabajo, conocimiento transmitido entre generaciones y una relación con el sur de Zacatecas. Boutique Huitzila acerca ese legado a quienes buscan descubrir el origen y la identidad de los productos de la casa.

El festival reúne esa tradición con una propuesta para pasar la tarde en la Ex Hacienda de Bernárdez. Su programa contempla catas guiadas, maridajes, mixología y presentaciones musicales de talento local, además de una oferta gastronómica con paella, quesos artesanales, carnes a la parrilla, pizzas y postres.

Este domingo 25 de octubre, el encuentro continuará de las 14:00 a las 21:00 horas, con entrada gratuita. Aunque la jornada dominical tendrá al vino como eje del programa, será también una ocasión para recorrer los espacios de las marcas participantes y acercarse a la riqueza productiva del estado.

Casa Mezcal Huitzila y Boutique Huitzila invitan a visitar el festival y conocer una historia que, casi un siglo después de comenzar, sigue encontrando nuevas maneras de compartir el sabor de Zacatecas.