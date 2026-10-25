INEGI: 3.5 Millones de Menores Realizan Trabajo Infantil en México

En Zacatecas, Laboran 1 de Cada 8 Menores, Aproximadamente

Zacatecas registró una tasa de 12.8% en 2025; en ocupaciones no permitidas, la entidad alcanzó 8.3%, por encima del promedio nacional.

Por Redacción

En México, 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil durante 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La cifra representa 12.6% de ese grupo de población, de acuerdo con la encuesta publicada el 21 de octubre.

La medición incluye actividades económicas no permitidas por la edad o sus condiciones de riesgo, así como quehaceres domésticos realizados durante horarios prolongados o con exposición a peligros. El problema también puede ocurrir dentro del hogar, aunque no exista un salario.

Guerrero presentó la mayor tasa, con 22.6%, seguido de Oaxaca, con 20.9%, y Chiapas, con 20.3%. En Zacatecas, el indicador fue de 12.8%: aproximadamente uno de cada ocho menores, frente al 12.6% nacional.

El panorama estatal presenta otra diferencia: en ocupaciones no permitidas, Zacatecas registró 8.3%, mientras el promedio del país fue de 6.6%. Este indicador comprende el trabajo por debajo de la edad mínima y las actividades peligrosas. Forma parte del trabajo infantil total, por lo que ambas tasas no deben sumarse.

A escala nacional, 1.6 millones de menores realizaban exclusivamente ocupaciones no permitidas; 1.7 millones efectuaban únicamente quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas y 200 mil combinaban ambas situaciones.

La relación con la educación también marca una brecha: el trabajo infantil alcanzó a 48.4% de quienes no asistían a la escuela, frente a 9.9% entre quienes sí estudiaban. La encuesta identifica esa asociación, sin establecer que todos hayan abandonado las aulas por trabajar.