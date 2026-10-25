Mayores de 45 Años Podrían Concentrar la Mayoría de los Votos en Zacatecas

La Ventaja Podría Desaparecer en las Urnas

Un ejercicio con la participación histórica y las diferencias de asistencia por edad muestra un electorado distinto al que aparece en la lista nominal.

Los menores de 45 años son mayoría entre los electores registrados en Zacatecas, pero esa ventaja podría desaparecer en las urnas. Si se repite el patrón de participación por edad observado en 2021, las personas de 45 años y más concentrarían alrededor del 52.5% de los votos.

El ejercicio elaborado por Página 24 combina la lista nominal de octubre de 2026, los registros de participación por edad del INE correspondientes a la jornada de 2021 y la asistencia promedio de las últimas cuatro elecciones de gobernador.

En 2004, 2010, 2016 y 2021, la participación dentro del país promedió 57.83%. Aplicada a la lista actual, equivaldría a aproximadamente 757 mil votantes.

Al incorporar las diferencias de asistencia por edad, el grupo de 45 a 59 años tendría el mayor peso individual, con 27.2% de los sufragios del escenario, seguido muy de cerca por el de 30 a 44 años, con 26.6%. Las personas de 60 años y más aportarían 25.3%, y los jóvenes de 18 a 29, el 20.8%.

La diferencia está en la asistencia: entre los registros con participación identificada de 2021, votó el 47.7% de los jóvenes, frente al 63.6% de quienes tenían entre 45 y 59 años.

El cálculo no anticipa preferencias ni resultados para 2027. Muestra que el peso electoral depende tanto del número de personas inscritas como de su decisión de acudir a votar. Una mayor participación juvenil podría cambiar el equilibrio.