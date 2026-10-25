“París a tus Pies”: los Privilegios del Círculo de Taddei y las Respuestas Pendientes

Análisis

Videos difundidos por Latinus muestran al hijo de la presidenta del INE con un contratista ligado a adjudicaciones millonarias; la institución ofrece transparencia, pero deja sin explicar esa cercanía.

Por Redacción

“París a tus pies, chamaquito”. La frase atribuida al empresario José Alfredo Hernández Casillas, mientras muestra al hijo de Guadalupe Taddei la vista desde un hotel de lujo, resume el nuevo episodio de una controversia que alcanza a la presidencia del Instituto Nacional Electoral.

Latinus difundió el 23 de octubre grabaciones que muestran a Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la consejera presidenta, acompañado por el empresario en París. En las imágenes sirven champaña y conviven en una habitación que el reportaje identifica como una suite del hotel Le Meurice.

La relevancia pública está en quién aparece junto a él: Hernández Casillas es identificado como apoderado de Cajas Graf. Según la investigación difundida por Latinus, la empresa obtuvo al menos 245 millones de pesos en contratos durante las gestiones de Taddei en el organismo electoral de Sonora y en el INE. Es un monto atribuido al reportaje, no una cantidad acreditada como desvío.

Una convivencia privada no demuestra que se haya cometido un delito. Tampoco permite concluir quién cubrió los vuelos, el hospedaje o las bebidas. Precisamente por eso hacen falta respuestas: ¿quién pagó?, ¿existieron invitaciones o beneficios para familiares de la funcionaria?, ¿qué intervención tuvo su equipo en las contrataciones y cómo se previnieron posibles conflictos de interés?

La Transparencia Frente al Espejo

El 21 de octubre, Taddei presentó una propuesta de plataforma para consultar las contrataciones del INE. Defendió que las decisiones sobre recursos públicos deben explicarse y sostuvo que las conclusiones sobre proveedores deben apoyarse en expedientes y documentos verificables.

Es un criterio atendible. También debe aplicarse a las preguntas que afectan a su propio entorno. Publicar contratos ayuda a conocer procedimientos; explicar los vínculos personales permite examinar si esos procedimientos estuvieron protegidos de influencias indebidas.

El caso ya trascendió las revelaciones periodísticas. La Auditoría Superior de la Federación anunció una investigación de oficio ante indicios de posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos vinculados al INE y organismos electorales locales. La apertura de esa investigación no equivale a una resolución de culpabilidad.

Este sábado 24, la presidencia del INE ofreció colaborar con la ASF, informó que se realizaron relevos en áreas ejecutivas y administrativas y anunció que no emitiría pronunciamientos sobre casos particulares, invocando las reservas legales y el debido proceso. El comunicado no explicó quién pagó el viaje mostrado en las grabaciones.