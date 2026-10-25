Pierde Juicio Meta por 25 mil Millones de Dólares, y lo que Falta

Por Ulrich Richter

La nueva sentencia multimillonaria en contra de Meta es un paso más para constatar que la empresa ha faltado a su palabra, a sus obligaciones jurídicas y que acostumbra a pasar por encima de los usuarios. Ahora, esta raya al tigre para Mark Zuckerberg, Director Ejecutivo de Meta, no viene sola.

Zuckerberg es uno de los genios matemáticos y tecnológicos que junto con los representantes del conglomerado de Google tiene más multas entre los líderes de las empresas digitales, lo que contrasta con el pitagórico por excelencia, Elon Musk, creador de innovaciones tecnológicas, además de dueño de X -antes Twitter-, quien tiene menos sanciones, en un comparativo entre las big tech.

Hay que leer con cuidado los alegatos de defensa que hacen estos directivos, que junto con los de la inteligencia artificial, han sido agrupados bajo el concepto de tecno oligarcas. Y por supuesto, también revisar minuciosamente los mensajes que dirigen a sus usuarios, pues siempre traen letras chiquitas.

Justo, sobre esos dobleces discursivos va la sentencia del juez de Nuevo México, Francis J. Mathew, quien resolvió el pago de 25 mil millones de dólares a ese Estado, luego que un jurado determinó que Facebook engañó a los usuarios sobre la privacidad de sus datos, en un tema relacionado con el escándalo político de la consultora Cambridge Analytica, hecho público en 2018.

“El extraordinario número de infracciones deliberadas constatadas por el jurado, la duración y reiteración de la conducta, la amplitud de los asuntos en los que se produjeron las infracciones, la implicación de altos cargos de Facebook, el tamaño de la audiencia alcanzada en Nuevo México y el carácter claramente intencionado y sistemático de las repetidas declaraciones falsas de Facebook, acreditado durante el juicio, justifican la aplicación de la sanción máxima permitida por la Ley de Nuevo México contra las prácticas desleales: 5 mil dólares por cada infracción constatada por el jurado”, explica el juez en su fallo.

Meta respondió que apelará la sentencia. La investigación la encontró responsable de 43 millones de violaciones de la ley de protección al consumidor de Nuevo México. Y en la cauda de consecuencias, el juzgador añadió que la sanción devengará intereses del 15% anual hasta que el monto se abone íntegramente.

Es decir, la sanción económica va acompañada con el descrédito y la duda fundada sobre el manejo de la red social, lo que se suma al historial de condenas, plagios y multas. Todavía estaba fresco en el ambiente el acuerdo multimillonario de 18 mil millones de dólares que rápidamente comprometió Meta con diversos estados ante el fallo judicial por negligencia al inducir la adicción a menores.

Así que en los dos juicios aquí mencionados suman 43 mil millones de dólares en lo que va de este año, más lo que se acumule. No se trata de que normalicemos las sanciones, sino de generar las condiciones jurídicas y sociales que modifiquen de fondo el funcionamiento de las grandes tecnológicas, porque propician un daño social y, en el caso reciente, también político.

Y en ese tema, Meta contestó lo de siempre, que ya no invertirán en Nuevo México, según las citas del Director Jurídico, Curtis Joseph Mahoney, exejecutivo jurídico de Microsoft, que llegó en enero de este año y quien sin duda se juega el puesto.

El fallo, explicó, “hace prácticamente imposible llevar adelante nuestras operaciones en el estado de Nuevo México. En el fondo, esta demanda busca imponer un gravamen a la expresión y fijar nuevas reglas sobre lo que las personas pueden decir en internet. Confiamos en que obtendremos un resultado favorable en la apelación. Mientras tanto, Meta seguirá construyendo una plataforma segura y libre para conectar a millones de estadounidenses, hacer crecer a las pequeñas empresas y ayudar al país a mantener su ventaja competitiva”.

Hoy las fronteras de la justicia y, con ello, la defensa de millones de usuarios se enfrenta con el poder de las empresas tecnológicas. Es necesario cortar la relación tóxica que generan en la sociedad. Una buena parte de la solución se encuentra en las cortes y los tribunales. (El Universal)

@UlrichRichterM

Abogado y activista, maestro en Ciencias Penales. Autor del libro Los filósofos en la era tecnológica. Los pitagóricos de hoy.