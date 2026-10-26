Espectacular “Zacatecas Inmersivo”

Imágenes, Iluminación y Música

La fachada de Casa Torres se convirtió en escenario de una proyección audiovisual alusiva al Día de Muertos, como parte de las actividades del Festival del Pan, realizado en la capital zacatecana.

El espectáculo “Zacatecas Inmersivo” combinó imágenes, iluminación y música con elementos relacionados con esta celebración mexicana, mientras la Banda Sinfónica del Municipio de Zacatecas acompañó la presentación.

Durante el evento, el presidente municipal, Miguel Varela, reconoció y felicitó al equipo encargado del proyecto, así como a Berenice Villagrana, directora general de Turismo Municipal y coordinadora de la actividad.

Varela señaló que el espectáculo también formó parte de las actividades preparadas con motivo del Día de Muertos en la capital.

Al concluir la proyección, autoridades y asistentes se trasladaron a la Plaza Miguel Auza, donde se realizó la clausura de la primera edición del Festival del Pan en Zacatecas capital.