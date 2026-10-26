Eva Hughes Aborda el uso de la Inteligencia Artificial en la Moda

Las Personas, la Aportación Central en la Creación, Señala

Durante su participación en Fashion Week México, la directiva de Istituto Marangoni Miami habló sobre tecnología, formación y desarrollo profesional de los diseñadores.

Por Redacción

Eva Hughes, vicepresidenta ejecutiva de Istituto Marangoni Miami, abordó la incorporación de la inteligencia artificial al trabajo creativo durante su participación en Volvo Fashion Week México, donde ofreció una conferencia sobre educación, talento y desarrollo profesional.

La exdirectora de Vogue México y Latinoamérica y exCEO de Condé Nast para esos mercados destacó la importancia de que los diseñadores desarrollen una investigación, una narrativa y un punto de vista propios. De acuerdo con la crónica del encuentro publicada por la marca mexicana Regina Romero, Hughes presentó la IA como un catalizador del proceso creativo y atribuyó a las personas la aportación central en la creación.

La participación de la institución incluyó el desfile Hyperglare, realizado el 14 de octubre en Maravilla Studios, en Ciudad de México. Once estudiantes de Istituto Marangoni Miami presentaron colecciones con propuestas de sastrería, siluetas escultóricas y experimentación con materiales.

En su oferta internacional, Istituto Marangoni cuenta con programas de formación en inteligencia artificial generativa aplicada al diseño. Los contenidos incluyen exploración visual, simulación de prendas, patrones digitales y fichas técnicas, junto con aspectos de ética y autoría artística.

Otros programas de la institución incorporan análisis de tendencias, estimación de demanda, muestras virtuales y gestión de inventarios, como parte de la preparación de profesionales en desarrollo de producto y comercialización de moda.