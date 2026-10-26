Lula Gana Cuarto Mandato en Brasil

Prórroga de Votación Tuvo Aplicación Desigual

La ampliación de dos horas alcanzó únicamente a las casillas que seguían abiertas; en São Paulo, cerca de 80% ya había cerrado cuando se transmitió la instrucción

Por Redacción

Brasilia, Brasil.- Luiz Inácio Lula da Silva ganó este domingo la segunda vuelta presidencial de Brasil y consiguió un cuarto mandato, en una jornada marcada por la decisión judicial de ampliar dos horas la votación, medida que llegó cuando numerosas casillas ya habían cerrado.

Con 99.81% de las urnas contabilizadas, Lula obtenía 51.76% de los votos válidos, frente a 48.24% del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La diferencia era de 3.52 puntos porcentuales y el triunfo ya estaba matemáticamente definido.

El mandatario remontó el resultado de la primera vuelta del 4 de octubre, cuando Bolsonaro había encabezado la votación con aproximadamente 47%, frente a 45% de Lula, una ventaja de alrededor de 2.2 millones de sufragios.

Durante la jornada, el ministro del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin ordenó extender el horario de votación de las 17:00 a las 19:00 horas, tiempo de Brasilia, después de denuncias sobre dificultades para llegar a las casillas.

La campaña de Lula solicitó una ampliación nacional por problemas de transporte público. El equipo de Bolsonaro también pidió más tiempo, aunque para 19 ciudades de São Paulo, Paraná y Santa Catarina, por lluvias, inundaciones y otras interrupciones.

La aplicación de la medida fue desigual. El Tribunal Superior Electoral aclaró que únicamente continuarían recibiendo sufragios las secciones que permanecían abiertas a las 17:00. Las urnas cuya votación había concluido no se reabrieron. La difusión del escrutinio quedó temporalmente suspendida hasta las 19:00.

En São Paulo, el tribunal regional informó que confirmó la resolución por teléfono a las 17:16 y transmitió la instrucción a los jueces electorales a las 17:18. Para entonces, cerca de 80% de las secciones del estado ya había terminado. La notificación formal por correo electrónico llegó a las 18:16.

La extensión permitió recibir electores adicionales en las casillas todavía abiertas, mientras otras personas encontraron sus centros cerrados. En la información pública consultada no se localizó un balance nacional de los votos incorporados gracias a la prórroga ni evidencia que permita determinar que esa participación adicional definió al ganador.

Tras conocerse el resultado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a Lula. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su disposición a fortalecer el diálogo político y la cooperación bilateral.

Lula, del Partido de los Trabajadores, tiene 80 años y cumplirá 81 este martes. Gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y regresó a la Presidencia en enero de 2023.