María Corina Machado Vuelve a Venezuela

Tras más de 10 Meses Fuera

La opositora y Nobel de la Paz regresa a un país gobernado por Delcy Rodríguez, con la exigencia de elecciones libres todavía pendiente.

Por Redacción

María Corina Machado regresó a Venezuela este domingo 25 de octubre. “Estoy aquí, con ustedes”, anunció en sus redes sociales. Su equipo difundió imágenes de su llegada al santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto, estado Lara. Edmundo González Urrutia también confirmó su retorno.

La dirigente salió clandestinamente el 9 de diciembre de 2025, rumbo a Oslo, para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz. Entre aquella salida y su regreso transcurrieron diez meses y dieciséis días. Antes había permanecido durante meses oculta en Venezuela, ante el riesgo de ser detenida.

Su recorrido hasta ese exilio estuvo marcado por la confrontación con el chavismo. En 2023 ganó las primarias opositoras, pero una inhabilitación le impidió competir por la Presidencia en 2024. Respaldó entonces a González Urrutia. Tras los comicios del 28 de julio, la oposición denunció fraude y presentó copias de actas que sustentaban el triunfo de su candidato, mientras las autoridades proclamaron vencedor a Nicolás Maduro sin publicar el desglose completo de los resultados.

El 10 de octubre de 2025, el Comité Noruego anunció que Machado recibiría el Nobel de la Paz por su defensa de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica en Venezuela. No alcanzó a llegar a la ceremonia del 10 de diciembre: su hija, Ana Corina Sosa, recibió el reconocimiento en su nombre. Machado arribó después a Noruega.

Durante su ausencia cambió el escenario político: fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro el 3 de enero de 2026 y Delcy Rodríguez asumió el poder. Washington mantiene relaciones con su gobierno, mientras continúan las negociaciones sobre el futuro institucional venezolano.

Machado vuelve con la intención de impulsar una fecha para elecciones libres y reunirse con familiares de presos políticos y dirigentes democráticos. Su retorno ocurre mientras su movimiento permanece fuera de las conversaciones entre otros sectores opositores y el gobierno interino.