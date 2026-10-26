Taddei Anuncia Renuncia al INE

En Medio de Investigación por Contratos

Presentará su dimisión este lunes ante la Cámara de Diputados; sostiene que las investigaciones deben continuar.

Por Redacción

Guadalupe Taddei Zavala anunció que este lunes 26 de octubre presentará su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral ante la Cámara de Diputados, en medio de señalamientos sobre posibles conflictos de interés y contrataciones del organismo.

El anuncio quedó publicado en el comunicado oficial 460 del INE. Taddei argumentó que su decisión busca proteger la estabilidad, credibilidad e independencia de la institución.

Su salida anunciada ocurre mientras la Auditoría Superior de la Federación realiza una investigación de oficio. Apenas el sábado, la Presidencia del INE había informado que colaboraría con la fiscalización y que remitió antecedentes a su Órgano Interno de Control.

En ese pronunciamiento, el instituto también reportó relevos en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa, sin identificar a las personas involucradas ni precisar las fechas de los movimientos. Sostuvo que las autoridades competentes deberán determinar las responsabilidades que pudieran existir.

En su mensaje de este domingo, Taddei pidió examinar los señalamientos mediante pruebas y procedimientos institucionales. Afirmó que su decisión no elimina la obligación de esclarecer los hechos y aseguró que los trabajos de organización electoral continúan.