Un Monet de 50 Millones de Euros Rompe el Récord de las Subastas en Francia

Lo Adquiere un Coleccionista Privado de Asia

“Iris”, pintado hacia 1924-1925 y conservado durante décadas en una colección privada, fue adquirido por un coleccionista de Asia.

Por Redacción

Un jardín pintado hace un siglo protagonizó una disputa millonaria en París. “Iris”, de Claude Monet, alcanzó 50 millones de euros, incluidas las comisiones, en una subasta celebrada por Sotheby’s el jueves 22 de octubre. Según la casa de ventas, es el precio más alto conseguido por una obra de arte en una subasta en Francia.

Seis compradores compitieron durante 45 minutos por el cuadro, cuyo valor estimado se situaba entre 22 y 30 millones de euros. Finalmente, un coleccionista privado de Asia lo adquirió mediante una puja telefónica, informó Sotheby’s.

La pintura fue realizada hacia 1924-1925, en los últimos años del artista. Pertenece al universo de flores, agua y reflejos que Monet encontró en su jardín de Giverny y convirtió en uno de los grandes territorios de experimentación de su obra. El lienzo mide aproximadamente 1.60 metros de alto por 1.80 de ancho.

Su aparición en el mercado permitió también recuperar una pieza que había permanecido fuera de la mirada pública. Formaba parte de la colección de Jeanne Schlumberger, quien, acompañada por la galerista Katia Granoff, adquirió obras tardías de Monet cuando todavía despertaban reservas entre instituciones y coleccionistas. Una vez instaladas en la residencia familiar parisina, no se prestaban para exposiciones.

La venta ocurrió en el año del centenario de la muerte del pintor, fallecido en 1926. Más allá del precio, devuelve atención a una etapa en la que Monet llevó el color y la pincelada hacia composiciones que ayudarían a reconsiderar su relación con el arte moderno.

El récord corresponde al mercado de subastas francés. En otros países, las obras del artista han alcanzado cantidades superiores: Meules se vendió en Nueva York por 110.7 millones de dólares en 2019, también en Sotheby’s.