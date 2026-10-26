“Yo Compro en el Centro Histórico”

Llaman a Apoyar a los Negocios de Zacatecas

La iniciativa ciudadana invita a visitar los establecimientos y fortalecer la actividad económica del primer cuadro de la capital.

Por Redacción

La Asociación de Comerciantes Unidos del Centro Histórico de Zacatecas impulsó la campaña #YoComproEnElCentroHistórico, una invitación a realizar compras en los negocios establecidos, muchos de los cuales llevan décadas atendiendo a las familias zacatecanas y a quienes visitan la ciudad.

La iniciativa, difundida desde 2025, propone recorrer los comercios, conocer su oferta y compartir la convocatoria en redes sociales para promover el consumo local.

Como referencia de su dimensión económica, se estima que el Centro Histórico concentra entre 1,200 y 1,500 establecimientos formales, incluidos alrededor de 300 negocios de preparación de alimentos y bebidas, como restaurantes, cafeterías y bares.

También existen estimaciones de más de 6 mil personas dedicadas al comercio en el primer cuadro. Esta cifra comprende la actividad de comerciantes y no representa exclusivamente empleos asalariados; debe considerarse una referencia aproximada, no un padrón laboral actualizado.

Lourdes “Lulú” Velasco Gómez, representante de Comerciantes Unidos del Centro Histórico, ha señalado las dificultades que enfrentan los establecimientos para cubrir renta, nómina e impuestos ante la disminución de sus ingresos. En mayo de este año advirtió que algunos negocios podían pasar hasta tres días sin registrar ventas.

La convocatoria busca acercar consumidores a tiendas de ropa, zapaterías, comercios de regalos, restaurantes y otros establecimientos de la zona. A través de la etiqueta #YoComproEnElCentroHistórico, invita a habitantes y visitantes a conocer los negocios y compartir sus experiencias de compra.