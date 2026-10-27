Bolsa de Brasil se Desploma 13.88% Tras Reelección de Lula

Inversionistas Habían Apostado por Flávio Bolsonaro

El Ibovespa sufrió su mayor caída desde marzo de 2020; la volatilidad obligó a suspender operaciones y el dólar se disparó frente al real.

Por Redacción

São Paulo, Brasil.- La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva provocó una fuerte sacudida en los mercados financieros de Brasil este lunes 26 de octubre. El Ibovespa, principal índice bursátil del país, cerró con una pérdida de 13.88%, en 176 mil 608.23 puntos, después de llegar a retroceder 17.34% durante la jornada. Fue su mayor caída porcentual desde marzo de 2020.

La presión vendedora obligó a la operadora bursátil B3 a activar el mecanismo conocido como circuit breaker, que interrumpe temporalmente las negociaciones ante movimientos extremos. En un comunicado, la institución confirmó una suspensión de 30 minutos para acciones y otros instrumentos, incluidos fondos cotizados y opciones.

El resultado electoral revirtió las posiciones de inversionistas que habían apostado por una victoria del senador Flávio Bolsonaro. Según la cobertura de Bloomberg, el avance del candidato opositor en la primera vuelta había impulsado compras de activos brasileños ante expectativas de ajustes al gasto público y condiciones para reducir las tasas de interés.

La victoria de Lula llevó a esos participantes a reconsiderar sus inversiones y sus perspectivas sobre las cuentas públicas. Los analistas consultados por la agencia señalaron preocupaciones sobre el déficit fiscal, el endeudamiento y el margen del próximo gobierno para combinar programas sociales con disciplina presupuestaria.

La turbulencia también alcanzó al mercado cambiario. El real llegó a depreciarse más de 11% frente al dólar durante las primeras operaciones, según Reuters. La venta de activos se extendió a los bonos soberanos y el Tesoro brasileño canceló subastas de deuda previstas para el martes 27 y jueves 29 de octubre.

En Nueva York, un fondo cotizado que sigue acciones brasileñas registró una caída cercana al 26% antes de la apertura. Ese dato correspondió a las operaciones de premercado, no al cierre de la jornada ni al desempeño del Ibovespa.

El impacto en São Paulo fue generalizado: 68 de las 76 acciones del índice terminaron con pérdidas. Banco do Brasil retrocedió 29.33%, BTG Pactual perdió 24.83% y Bradesco cayó 21.70%.

Algunas exportadoras avanzaron en sentido contrario, favorecidas por el encarecimiento del dólar: Suzano ganó 10.08%, Embraer subió 8.89% y Vale avanzó 4.01%.

La atención de los inversionistas se concentrará ahora en las señales económicas del próximo mandato. Entre los factores señalados por Bloomberg están las decisiones de gasto, la trayectoria de la deuda y la posibilidad de que el Congreso, con mayor presencia de fuerzas de derecha, condicione la agenda del Ejecutivo.