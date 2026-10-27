Denuncian Maltrato a Mujeres que Acuden a Mastografías en Centro Radiológico Santoyo

Brinda Servicio Subrogado del IMSS

Pacientes del IMSS señalan actitudes prepotentes y expresiones despectivas por parte del personal; exigen un trato digno durante los estudios de detección del cáncer de mama.

Mujeres que acuden a realizarse estudios de mastografía al Centro Radiológico Santoyo, en el que se subroga este servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denunciaron el trato prepotente y las expresiones despectivas que reciben por parte de una trabajadora del turno vespertino.

De acuerdo con la denuncia ciudadana de Rosy López de 60 años y derechohabiente del instituto, las pacientes que acuden a este establecimiento se enfrentan a una actitud hostil por parte de una mujer que, en lugar de brindarles orientación y atención respetuosa, las cuestiona sobre quién las envió y por qué se encuentran en el lugar.

Entre las expresiones que, según la denuncia, utiliza la trabajadora se encuentran frases como: “¿Quién las mandó?”, “¿qué hacen ahí?”, “que sea rapidito”, “muévale” y “no me haga batallar”, comentarios que generan inconformidad entre las mujeres que acuden a realizarse un estudio fundamental para la detección oportuna del cáncer de mama.

La paciente considera que este tipo de comportamiento es inaceptable, pues quienes acuden a realizarse una mastografía merecen recibir un trato digno, independientemente de que su atención se proporcione mediante un servicio subrogado.

La inconformidad cobra especial relevancia durante octubre, mes dedicado a la sensibilización y prevención del cáncer de mama, cuando las instituciones de salud intensifican sus campañas para promover la detección temprana y facilitar el acceso de las mujeres a los estudios correspondientes.

En este contexto, la denunciante considera contradictorio que, mientras se promueve la importancia de acudir a revisiones médicas para cuidar la salud, las pacientes tengan que enfrentar malos tratos precisamente en los establecimientos donde buscan recibir atención.

Asimismo, señalo que el hecho de que el IMSS contrate o subrogue servicios con establecimientos privados no debería traducirse en una atención carente de respeto hacia sus derechohabientes.

Por ello, hizo un llamado a los responsables del Centro Radiológico Santoyo para que revisen el comportamiento del personal que atiende durante el turno vespertino y garanticen una atención profesional, respetuosa y sensible a las necesidades de las pacientes.

También consideró necesario que el IMSS supervise las condiciones en las que se presta el servicio subrogado y atienda las quejas relacionadas con la calidad de la atención que reciben sus derechohabientes.

La exigencia es recibir un servicio de salud en condiciones dignas, sin malos tratos, expresiones prepotentes ni actitudes que las hagan sentir incómodas o intimidadas al acudir a un estudio preventivo.