El Periodista Asegura Tener Reporte de Inteligencia Federal

El periodista atribuye la versión a un reporte federal y fuentes de seguridad; la dirigente de Morena rechaza la acusación y cuestiona que no se exhiba el documento.

Por Redacción

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, negó haber sostenido una reunión con Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, después de que Héctor de Mauleón publicara una columna sobre el supuesto encuentro. El periodista ratificó su versión y aseguró que sus fuentes confirmaron la autenticidad del reporte en el que se basa.

El intercambio ocurrió este lunes 26 de octubre, cuando El Universal publicó tanto el señalamiento del columnista como la respuesta de Montiel y la posterior contestación del autor.

La Versión del Periodista

De Mauleón atribuyó a fuentes de seguridad información sobre una presunta reunión realizada a principios de 2024 en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, cuando Montiel era secretaria de Bienestar.

Según la versión expuesta en su columna, el encuentro habría tenido como propósito negociar el apoyo del grupo criminal conocido como Los Salgueiro a candidaturas de Morena en las elecciones de ese año.

El supuesto acuerdo, siempre conforme al relato del periodista, habría incluido permitir que el grupo bajo las órdenes de “El Guano” controlara un corredor entre Sinaloa y Chihuahua. De Mauleón vinculó esos reportes con los señalamientos previos de la gobernadora María Eugenia Campos contra Montiel.

Montiel Rechaza el Encuentro

En su respuesta, la dirigente morenista negó las acusaciones y solicitó a El Universal publicar íntegramente su réplica.

“Nunca he tenido relación ni me he reunido con personas dedicadas a actividades delictivas”, afirmó.

Montiel cuestionó que el encabezado de la columna presentara como ocurrido un encuentro que el propio texto describe posteriormente como supuesto. También objetó que se invocara un informe sin mostrarlo y que se atribuyeran acuerdos criminales sin aportar elementos que permitieran verificarlos.

La presidenta de Morena atribuyó la difusión de los señalamientos a una confrontación política con el gobierno de Chihuahua, relacionada con sus denuncias sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo en la Sierra Tarahumara.

De Mauleón Ratifica lo Publicado

En su contestación, el columnista manifestó: “Sostengo cada línea”. Reiteró que las acusaciones tienen origen en un reporte de inteligencia federal cuya autenticidad, aseguró, fue confirmada por fuentes de seguridad.