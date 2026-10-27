Ernesto González Romo Propone Nueva Ley de Entrega-Recepción

La Actual Resulta Insuficiente, Asegura

El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Ernesto González Romo, presentó este lunes una iniciativa para crear una nueva Ley de Entrega-Recepción, al considerar que la legislación vigente resulta insuficiente para atender la transición de una administración estatal.

Durante su comparecencia ante la Comisión Legislativa del Sistema Estatal Anticorrupción, como parte de los trabajos de glosa por el Quinto Informe de Gobierno de David Monreal Ávila, explicó que la actual normativa contempla por igual los procesos de entrega-recepción de las distintas instituciones, sin considerar las diferencias entre su tamaño y operación.

Puso como ejemplo que no es lo mismo realizar la entrega-recepción de un Congreso, con alrededor de 300 trabajadores, que la del Poder Ejecutivo, que cuenta con más de 15 mil servidores públicos.

La propuesta busca establecer con mayor precisión los procedimientos, tiempos y mecanismos para atender posibles inconformidades y corregir deficiencias durante la entrega de información y expedientes.

González Romo también señaló que la legislación actual no otorga suficientes facultades a la administración entrante para preparar la transición, particularmente en lo relacionado con la designación de personal de confianza y la disposición de recursos necesarios para llevar a cabo el proceso.

“Tenemos que darle formalidad para garantizar que tanto el gobernador saliente como la gobernadora o gobernador entrante puedan tener todas las atribuciones de ley para que sea una entrega-recepción tranquila”, explicó.

Durante el bloque de preguntas, la diputada Renata Libertad Ávila Valadez cuestionó al funcionario sobre los resultados de la fiscalización y los mecanismos de vigilancia implementados por la dependencia, luego de referirse a un reportaje periodístico en el que se señalan procedimientos de contratación realizados por el Gobierno estatal.

Solicitó conocer cuántos de los procedimientos señalados ya fueron investigados, cuáles fueron los criterios utilizados para examinar las descalificaciones y cuándo podrían hacerse públicos los resultados. También pidió detalles sobre los mecanismos de vigilancia en los procedimientos donde solamente participó una propuesta.

La legisladora preguntó además por la contratación de obras para el programa Mundial Social, los dictámenes relacionados con adjudicaciones directas y la manera en que se verifica que las obras sean entregadas y recibidas conforme a las condiciones establecidas en los contratos.

Asimismo, cuestionó si se ha revisado el parque vehicular de Protección Civil Estatal, ante los incidentes que, señaló, han puesto en riesgo incluso la integridad del personal.

Por su parte, el diputado Eleuterio Ramos Leal reconoció el desempeño de la Secretaría de la Función Pública y cuestionó cuántas personas han sido sancionadas por faltas graves, cuáles han sido las conductas detectadas y cuál será la estrategia de la dependencia para reducir este tipo de incidencias.

También pidió información sobre las medidas para acotar los tiempos de los procedimientos y acelerar la obtención de resultados que permitan a las dependencias corregir ineficiencias, ineficacias o posibles actos de corrupción.

El legislador planteó además cuestionamientos sobre los procedimientos en la Junta de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Justicia Laboral Burocrático, ante las suspensiones precautorias derivadas de investigaciones, así como sobre las fallas más recurrentes detectadas en los municipios y la relación de la Secretaría de la Función Pública con los Órganos Internos de Control.

En tanto, la presidenta de la Comisión Legislativa del Sistema Estatal Anticorrupción, Ma. Teresa López García, presentó una serie de preguntas elaboradas previamente por los integrantes de la comisión y solicitó al funcionario entregar las respuestas por escrito.

La legisladora hizo referencia al trabajo y acercamiento que mantiene la comisión con los Órganos Internos de Control municipales y a las carencias de información que han identificado.

También cuestionó las condiciones del parque vehicular de la Administración Pública Estatal y las rifas de vehículos que realiza el titular del Poder Ejecutivo durante los foros que lleva a cabo.

La comparecencia de González Romo se desarrolló este lunes 26 de octubre ante la Comisión Legislativa del Sistema Estatal Anticorrupción, como parte de los trabajos de glosa por el Quinto Informe de Gobierno estatal.