Operativo en 26 Países Deja 334 Detenidos y 7.4 Toneladas de Cocaína Incautadas

En Europa

Frontex reportó también 710 vehículos recuperados; las acciones contra la delincuencia transfronteriza se desarrollaron entre septiembre y octubre.

Por Redacción

Una operación coordinada en 26 países europeos dejó 334 personas detenidas y el aseguramiento de más de 7.4 toneladas de cocaína, informó este lunes 26 de octubre la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex.

El balance corresponde a Joint Action Days Mobile 9, desplegada del 28 de septiembre al 9 de octubre con apoyo de Interpol. Las detenciones e incautaciones ocurrieron durante ese periodo.

Las autoridades recuperaron 710 vehículos y aseguraron 34 embarcaciones, 80 armas de fuego, aproximadamente 2.4 toneladas de cannabis y 10.6 millones de cigarrillos de contrabando. Las revisiones abarcaron pasos fronterizos y puertos.

En Génova, Italia, agentes identificaron dos automóviles robados que serían trasladados a Túnez. Tenían documentos y números de identificación falsificados; los investigadores recuperaron los números originales mediante un lector de diagnóstico del vehículo.

Desde un centro instalado en Varsovia, representantes nacionales intercambiaron información en tiempo real para rastrear vehículos y dar seguimiento a los casos entre países. Francia desempeñó la dirección operativa del dispositivo.