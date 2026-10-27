Semana con Lluvias y Cambios de Temperatura en Zacatecas

Reporta el SMN:

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Zacatecas mantiene probabilidades de lluvia durante los primeros días de esta semana, con hasta un 60 por ciento de posibilidad de precipitaciones entre martes y miércoles.

Para este lunes se contemplaba un 55 por ciento de probabilidad de lluvia, mientras que para el martes y miércoles la posibilidad aumenta al 60 por ciento. En tanto, para el jueves se prevé una disminución al 35 por ciento y para el viernes se esperan condiciones mayormente nubladas.

En cuanto a las temperaturas, se pronostican mínimas de 12 grados Celsius y máximas de hasta 25 grados durante las tardes. Además, se reporta una sensación térmica que podría descender hasta los siete grados, por lo que se recomienda tomar precauciones ante los cambios de temperatura, especialmente durante las primeras horas del día.

Por otra parte, el índice de radiación ultravioleta se ubica en nivel seis, considerado alto. Ante estas condiciones, se recomienda utilizar protector solar, buscar espacios con sombra y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.

Ante la posibilidad de precipitaciones, también es importante que la población tome precauciones al conducir, revise las condiciones de sus vehículos y evite cruzar calles o arroyos con corrientes de agua. Asimismo, se recomienda salir de casa con ropa adecuada para los cambios de temperatura y mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil.

Aunque la probabilidad de lluvia disminuirá hacia el cierre de la semana, las condiciones meteorológicas pueden cambiar, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones oficiales del pronóstico.