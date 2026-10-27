Trabajadores de los SSZ Exigen Pago de Bono de Retiro Para Jubilados

Recurso Permanece Pendiente Desde Hace 10 Meses

Cientos de trabajadores de los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ) se manifestaron en las instalaciones de esta dependencia para exigir la liberación del bono estímulo al retiro, un recurso que, aseguran, permanece pendiente desde hace aproximadamente 10 meses y afecta directamente a 50 trabajadores jubilados.

Nancy Ramírez, trabajadora de los SSZ, explicó que el pago corresponde a un compromiso establecido desde el año pasado para otorgar un estímulo económico a quienes concluyeron su etapa laboral. Sin embargo, señaló que, pese a los acuerdos previos, el recurso todavía no ha sido entregado a los beneficiarios.

“Esta convocatoria salió el año pasado y se supone que ya se debió de haber pagado. Ya había un previo acuerdo donde se supone que a los trabajadores que ya se retiraron se les dé un bono estímulo del retiro, pero no se ha hecho efectivo el pago”, expresó.

El bono asciende a 250 mil pesos por trabajador, de acuerdo con los afectados, quienes señalaron que el dinero ya se encuentra en Zacatecas, bajo resguardo del Organismo Público Descentralizado (OPD), pero aún no se ha liberado para cubrir los pagos correspondientes.

La doctora Gabriela Débora, una de las trabajadoras afectadas, indicó que el estímulo fue comprometido como parte de las prestaciones correspondientes al término de su trayectoria laboral. Por ello, hizo un llamado a las autoridades para agilizar el procedimiento administrativo y cumplir con el pago.

“Se comprometió un bono de 250 mil pesos como finiquito por haber laborado todo este tiempo. El recurso ya está ahí en Zacatecas, ya está en poder de la OPD, y simplemente no se ha liberado, por lo que apelamos a la buena voluntad de las autoridades para que nos hagan favor de liberar el recurso y se nos pague lo que nos corresponde”, manifestó.

Los trabajadores señalaron que algunos dedicaron entre 30 y 33 años de servicio a la institución, por lo que consideran que el bono representa un derecho adquirido después de décadas de trabajo en el sector salud.

Los manifestantes solicitaron a las autoridades correspondientes atender su demanda y resolver el retraso en la entrega de los recursos. Advirtieron que continuarán buscando una respuesta hasta que se concrete el pago pendiente.