Transportistas Alzan la voz en Calera

Exigen Seguridad en Carreteras

Calera, Zacatecas.- Integrantes del sector transportista se manifestaron este lunes en la zona de peaje de Calera, Zacatecas, como parte de las movilizaciones nacionales para exigir mejores condiciones de seguridad en las carreteras y respuestas a las problemáticas que enfrenta el autotransporte de carga.

La protesta forma parte de la lucha del gremio por condiciones más seguras para los operadores, quienes diariamente recorren las vías de comunicación del país para trasladar mercancías y abastecer distintas actividades económicas.

Entre las principales preocupaciones del sector se encuentran los hechos delictivos en carretera, las extorsiones y los riesgos que enfrentan los conductores durante sus jornadas laborales. Estas situaciones no solo ponen en peligro su integridad, sino que también pueden ocasionar pérdidas económicas y afectar el traslado de productos.

A estas exigencias se suman los planteamientos relacionados con las condiciones de la infraestructura carretera y la necesidad de generar mejores condiciones para quienes participan en el transporte y la distribución de mercancías.

Con la movilización, los transportistas buscan visibilizar sus demandas y llamar la atención de las autoridades federales y estatales para que se establezcan mecanismos de diálogo y se impulsen acciones concretas que atiendan las dificultades que enfrenta el sector.

La protesta en Calera se suma a los esfuerzos del gremio por lograr que la seguridad carretera se convierta en una prioridad y que sus demandas sean atendidas por las instancias correspondientes.