Universidades Encabezan Confianza

Partidos y Sindicatos, al Fondo

México Elige registra 66.5 puntos para las universidades, frente a 31.7 de los partidos políticos y 26.9 de los sindicatos; Presidencia obtiene 42.0 e INE, 38.2.

Por Redacción

Las universidades ocupan el primer lugar en confianza dentro de la medición de octubre de México Elige, mientras que los sindicatos y los partidos políticos aparecen en las últimas posiciones de un listado de 18 instituciones, organizaciones y sectores.

En una escala de cero a 100, donde cero representa ninguna confianza y 100 confianza total, las universidades alcanzaron 66.5 puntos, seguidas por la Marina, con 60.0; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con 58.8, y el Banco de México, con 56.0.

El Ejército obtuvo 51.3 puntos y la Iglesia, 50.4. Son las seis categorías que superaron la mitad de la escala utilizada por la encuestadora.

En el extremo inferior se ubicaron los sindicatos, con 26.9 puntos; los partidos políticos, con 31.7; la Fiscalía General de la República (FGR), con 31.8, y la Policía, con 32.1. Entre las universidades y los sindicatos existe una diferencia de 39.6 puntos.

La Presidencia de la República registró 42.0 puntos, por debajo de los empresarios, que obtuvieron 48.0, y de la Guardia Nacional y las redes sociales, ambas con 46.5. Los medios de comunicación alcanzaron 41.5.

Entre los organismos incluidos en el estudio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) obtuvo 39.8 puntos; el Instituto Nacional Electoral (INE), 38.2, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 37.1.

Los resultados corresponden a un índice de confianza: no representan el porcentaje de personas que confía en cada institución. El apartado tampoco presenta una comparación con el mes anterior que permita establecer aumentos o caídas.

La Medición

El levantamiento se realizó del 4 al 7 de octubre de 2026, mediante 2,248 entrevistas. La población estudiada estuvo integrada por ciudadanos mexicanos de 18 años o más, residentes en el país, con acceso a dispositivos móviles y presencia en Facebook e Instagram.

México Elige reporta un nivel de confianza estadística de 95% y un margen de error de ±3.1%, incluido un ajuste por diseño muestral. Señala que aplicó ponderación multidimensional y advierte que cada estimación tiene un error asociado.