Arranca Programa Invernal en la Capital; Activan Recorridos Para Atender a Personas en Situación de Calle

Por Alan de León

Zacatecas, Zac.- Con el inicio de la temporada de frío, el Ayuntamiento de Zacatecas pone en marcha el programa de atención invernal, mediante el cual se mantienen activos los recorridos para identificar y brindar apoyo a personas en situación de calle, ante el descenso de las temperaturas.

Luis Felipe Santos Quintanilla, director de Protección Civil de la capital, informó sobre las acciones de atención que se realizan para proteger a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, principalmente durante las noches y madrugadas, cuando el frío puede representar un riesgo para su salud.

A través de estos recorridos, el personal de Protección Civil busca detectar a personas que requieran ayuda y ofrecerles alternativas de resguardo para evitar que permanezcan expuestas a las bajas temperaturas.

Como parte del programa, también se contempla la atención a quienes necesiten apoyo para enfrentar el invierno, así como la canalización a espacios habilitados como refugios temporales, según las necesidades de cada caso.

Las autoridades municipales exhortan a la ciudadanía a reportar a personas que se encuentren en situación de calle y requieran asistencia, con el propósito de que las corporaciones puedan acudir y brindarles atención oportuna.

A decir de las autoridades municipales, la intención es prevenir afectaciones a la salud relacionadas con las bajas temperaturas y brindar protección a los sectores más vulnerables durante la temporada invernal.