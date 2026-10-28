Blanca Cruz, del Arbitraje en Puebla al Relevo Provisional de Taddei

La abogada oaxaqueña construyó su carrera en las instituciones electorales. Llega al acuerdo para encabezar el INE con seis meses como consejera nacional, coincidencias con el bloque de la expresidenta y cuestionamientos por los comicios poblanos de 2024.

Por Investigaciones Especiales P24

Blanca Yassahara Cruz García pasó de organizar elecciones desde las juntas distritales a convertirse en la figura de consenso para conducir provisionalmente al Instituto Nacional Electoral. Los diez consejeros en funciones acordaron este martes 27 de octubre impulsar su nombramiento tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, mientras la Cámara de Diputados procesa la designación definitiva.

El acuerdo deberá formalizarse en sesión del Consejo General. Cruz García lleva apenas seis meses como consejera nacional, aunque su carrera dentro de las instituciones electorales comenzó quince años atrás.

Originaria de Huajuapan de León, Oaxaca, desarrolló su formación académica y buena parte de su trayectoria profesional en Puebla. Es licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y cuenta con una maestría en Derecho, con terminal en Constitucional y Amparo.

El dictamen con el que fue propuesta para presidir el instituto electoral poblano en 2022 contiene documentación que permite reconstruir ese recorrido. Incluye un título profesional expedido en junio de 2009 y una constancia municipal que acreditaba trece años de residencia en Puebla.

Su ingreso a la organización electoral ocurrió en septiembre de 2011, en la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Distrital 14 de Puebla, cuando todavía existía el Instituto Federal Electoral.

En agosto de 2013 pasó a la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Distrital 12. También ocupó temporalmente la Vocalía del Secretario de esa junta y, en dos periodos, la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local de Puebla. Estos encargos comprendieron tareas de preparación electoral, coordinación operativa y gestión jurídica.

El 22 de agosto de 2022, el Consejo General del INE aprobó su designación para presidir el Instituto Electoral del Estado de Puebla por siete años, mediante el acuerdo INE/CG598/2022. La selección ocurrió durante la presidencia de Lorenzo Córdova, antes de que Taddei encabezara el organismo nacional.

Desde la autoridad poblana le correspondió conducir los trabajos de las elecciones locales de 2024. Su periodo no concluyó, porque el 21 de abril de 2026 fue designada consejera del INE. Rindió protesta al día siguiente junto con Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López, para un encargo que termina el 21 de abril de 2035.

Su ascenso nacional recibió el respaldo público del gobernador morenista Alejandro Armenta. El 22 de abril, el mandatario celebró su llegada al Consejo General, aunque afirmó que debía respetarse la autonomía electoral. Ese reconocimiento público documenta un respaldo político, sin acreditar por sí mismo una relación de subordinación.

Dentro del INE sí existe un antecedente medible de sus afinidades institucionales. El Observatorio Permanente de Integridad Electoral, OPINE, la ubicó en el bloque que integraban Taddei, Jorge Montaño, Arturo Chávez, Frida Gómez Puga y Norma Irene de la Cruz.

El observatorio examinó 58 votaciones divididas entre el 27 de abril y el 10 de septiembre de 2026 y reportó coincidencias de entre 88 y 100 por ciento entre los integrantes de ese grupo. El estudio describe patrones de votación, sin demostrar por sí mismo militancia partidista o participación en las irregularidades atribuidas a otras personas.

El antecedente más controvertido de su gestión en Puebla corresponde a las elecciones de 2024. Los panistas Mario Riestra y Damián Zepeda la señalaron por supuestamente permitir una transferencia de aproximadamente 27 mil votos de Morena a Fuerza por México para favorecer la conservación del registro de este último partido.

En abril de 2026, ambos retomaron el caso para cuestionar su llegada al INE. Se trata de acusaciones de sus adversarios políticos. Esta redacción no localizó una resolución firme que determine que Cruz García ordenó o ejecutó esa presunta maniobra.

Ante los cuestionamientos por una presunta cercanía con Morena, Cruz García defendió su carrera electoral. En una entrevista publicada en septiembre sostuvo que su actuación se ha apegado a la imparcialidad y la legalidad, y que su desempeño en el Consejo General permitiría evaluar su independencia.

La presidencia provisional tendrá a su cargo la continuidad institucional mientras se realiza el relevo definitivo. El procedimiento explicado por el propio INE establece que el nombramiento debe quedar asentado en un acuerdo del Consejo General y comunicarse a la Cámara de Diputados.