Cinco Grabados Resguardan la Memoria de Juan Pablo García

Al cumplirse 30 años de su muerte, Jovita Aguilar recuerda el libro-objeto con el que el Centro de la Gráfica de Zacatecas homenajeó al músico y a la Banda del Estado en 2010.

Por Redacción

Un retrato, músicos con sus instrumentos y una multitud reunida frente a un director convierten en imágenes una parte de la historia musical de Zacatecas. Son estampas del libro-objeto que el Centro de la Gráfica de Zacatecas realizó en 2010 para homenajear a la Banda del Estado, a Juan Pablo García Maldonado y a Salvador García y Ortega.

A tres décadas de la muerte de Juan Pablo García, Jovita Aguilar recuperó en una publicación el origen de este proyecto, integrado por una carpeta de cinco grabados de pequeño formato realizados por Fernando Jiménez Luévano y un texto de Edgar A. G. Encina, nieto del músico.

Aguilar recordó que la presentación se celebró en el patio de Rectoría y estuvo acompañada por un concierto especial de la Banda y del Coro del Estado. En su relato destacó también la participación de Arturo García Cuéllar, otro de los nietos de García Maldonado.

El homenaje reunió así la obra de un grabador, el testimonio de un descendiente y la interpretación musical de las agrupaciones vinculadas con la trayectoria del maestro.

Una imagen del conjunto permite observar la convivencia de los grabados con fotografías y textos dentro de la publicación. El proyecto conserva tanto representaciones de la vida musical de la ciudad como un reconocimiento a quienes contribuyeron a sostenerla.

Juan Pablo García Maldonado nació el 28 de agosto de 1909 en Jerez. Recibió sus primeras enseñanzas musicales en el hospicio de Guadalupe y, en 1930, ingresó como clarinetista solista a la Banda de Música del Estado y Municipio de Zacatecas. En 1957 fue designado director de la agrupación.

Su trayectoria también estuvo ligada a la enseñanza. La formación de niños y jóvenes fue parte del proceso de renovación de la Banda y de la continuidad de su escuela de música.

El libro-objeto de 2010 reconoció asimismo a Salvador García y Ortega, hijo de Juan Pablo y quien también dirigió la agrupación. Ahora, las imágenes difundidas por Aguilar recuperan aquel homenaje editorial y gráfico con motivo del aniversario luctuoso de su padre.