Docentes del CAM Zacatecas Paran Labores; Acusan Incumplimiento de Acuerdos y Hostigamiento

Por Nallely de León Montellano

Docentes del Centro de Actualización del Magisterio de Zacatecas (CAMZAC) realizaron este martes un paro de labores para exigir el cumplimiento de acuerdos establecidos con autoridades educativas desde 2025 y denunciar presuntos actos de hostigamiento contra trabajadores de la institución.

Álvaro Rodríguez Martínez, docente de base del CAMZAC, señaló que entre los principales pendientes se encuentra el respeto a la bilateralidad con la representación sindical, la transparencia en el manejo de recursos, los procesos de recategorización, las convocatorias de nuevo ingreso y la definición de un sistema de registro de asistencia que considere las actividades académicas que desarrolla el personal.

Explicó que, pese a que se han realizado reuniones con autoridades estatales y se han firmado acuerdos, particularmente uno el pasado 2 de julio con quien entonces era subsecretario académico y actualmente ocupa la Secretaría de Educación, estos compromisos no se han concretado dentro del centro.

“Básicamente ninguno de los puntos de acuerdo se ha cumplido”, sostuvo.

Entre las inconformidades también mencionó la implementación de controles de entrada y salida, al considerar que no toman en cuenta las características de las funciones docentes, así como presuntas irregularidades en el manejo de registros de horarios por parte del área de Recursos Humanos.

Los trabajadores acusaron además que la situación ha generado afectaciones a su salud física y mental y señalaron que han intentado resolver el conflicto mediante el diálogo con la dirección del plantel, sin obtener una respuesta favorable.

Rodríguez Martínez afirmó que el paro corresponde a toda la jornada laboral, hasta las 19:00 horas, debido a que el CAMZAC también tiene actividades de posgrado. A partir de este miércoles, adelantó, modificarán su estrategia para evitar afectar los procesos académicos de los estudiantes y realizarán acciones en las instalaciones administrativas.

Por su parte, representantes de la Sección 34 del SNTE señalaron que el conflicto del CAMZAC forma parte de una problemática que también ha sido identificada en otras instituciones formadoras de docentes federalizadas, entre ellas las escuelas normales experimentales de Nieves y Juchipila, la Normal Rural de San Marcos y el propio Centro de Actualización del Magisterio.

Indicaron que desde febrero de 2025 se instalaron mesas de trabajo con el Gobierno del Estado para establecer acuerdos, entre ellos el respeto a la bilateralidad y la transparencia en procesos de ingreso, promociones, contrataciones y movimientos que tengan impacto laboral.

De acuerdo con los representantes sindicales, mientras estos acuerdos han avanzado en otras instituciones, en el CAMZAC persiste el conflicto y acusaron a la dirección de no respetar los compromisos establecidos con la autoridad estatal.

“En el nivel de homologados no habrá más luchas aisladas”, señalaron, al advertir que el problema podría extenderse a otras escuelas formadoras de docentes si no se atienden las demandas.

El conflicto también ha involucrado a la Secretaría de la Función Pública. Su titular, Ernesto González Romo, sostuvo que esa dependencia asumió la responsabilidad por la instalación de los controles para verificar el acceso, permanencia y salida del personal del CAMZAC.

A través de sus redes sociales, afirmó que los mecanismos se implementaron para detectar incidencias relacionadas con ausencias del personal y prevenir la existencia de trabajadores que no cumplan con sus horarios y funciones.

Advirtió que, si los controles son retirados, la dependencia iniciará los procedimientos correspondientes y aplicará las sanciones previstas en la normatividad.

Los docentes, en tanto, sostienen que la medida no considera las características particulares de las actividades académicas que realizan y la consideran parte de las acciones de presión que han agravado el conflicto laboral.