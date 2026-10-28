EU Prepara Tecnología Para Rastrear a Operadores de Drones del Narco

Un proyecto del Departamento de Estado contempla herramientas para recuperar datos de vuelo. El expediente acredita preparativos de adquisición, todavía no una entrega ni resultados en México.

Por Redacción

Estados Unidos prepara la adquisición de herramientas de análisis forense digital que permitirían recuperar información de drones e investigar a sus operadores. El proyecto forma parte del equipamiento previsto para programas de cooperación con México e incluye dos licencias del programa Disero, con vigencia de dos años, destinadas a equipos fijo y móvil del FBI.

El uso proyectado de esta tecnología para rastrear a operadores de drones de los cárteles fue reportado por el periodista Víctor Hugo Michel. La documentación pública consultada permite corroborar la existencia del requerimiento de equipo y programas, aunque no acredita que la compra haya concluido ni que las herramientas ya estén operando en investigaciones mexicanas.

El procedimiento está identificado con el número 19AQMM27NITLABFURN, bajo el nombre IT, Lab, and Furniture Equipment. Fue publicado el 5 de octubre de 2026, con recepción de respuestas hasta el día 20, para identificar proveedores de equipo informático, de laboratorio y mobiliario especializado.

El aviso precisa que se trata de una investigación de mercado para planear posibles adquisiciones. Por sí mismo, no constituye una licitación formal ni compromete al gobierno estadounidense a contratar.

El anexo técnico incluye licencias de Disero para acceder, extraer, descifrar o decodificar información de sistemas aéreos no tripulados. También contempla herramientas de Cellebrite, Graykey y MSAB para el análisis de otros dispositivos digitales. Los usuarios están identificados como CBP-CAMDEX, FBI-TEDAC1 y FBI-TEDAC2.

El documento señala que el gobierno estadounidense recibiría el equipo para beneficio del Gobierno de México. Prevé una recepción inicial en Brownsville, Texas, y su posterior traslado a un almacén de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia, INL, en México.

La utilidad del análisis consiste en convertir los datos guardados por el aparato en pistas de investigación. Según la documentación de Magnet Forensics, empresa que adquirió V2 Forensics en abril de 2026, Disero permite reunir y analizar registros de vuelo, imágenes y otros datos para reconstruir dónde estuvo un dron y cómo fue utilizado.

Existen antecedentes judiciales que muestran su potencial. El 20 de marzo de 2026, el Departamento de Justicia informó que Jorge Narvaez fue sentenciado a 12 años y siete meses de prisión por un caso relacionado con el traslado de metanfetamina mediante drones a la prisión de North Kern, California.

Uno de los aparatos cayó en un campo cercano. El examen forense recuperó imágenes de su cámara en las que aparecía el operador, posteriormente identificado como Narváez.

En otro caso, investigadores recuperaron 70 registros de vuelo de un dron utilizado para introducir contrabando a prisiones de Texas. Los datos incluían fechas, horas, velocidad, altura y ubicación. Identificaron cuatro incursiones sobre la prisión de Fort Worth y dos sobre Seagoville, y contrastaron los recorridos con registros del teléfono del investigado.

Bryant LeRay Henderson se declaró culpable en octubre de 2022 de intentar proporcionar contrabando a una persona recluida.

Estos antecedentes acreditan que los dispositivos pueden conservar evidencia útil para identificar personas y reconstruir hechos.