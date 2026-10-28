IMSS Fija 120 Días Para Contratar Especialistas y Acelerar Cirugías

El programa contempla 2,500 médicos especialistas y una meta de 31,701 intervenciones para reducir el rezago. El plazo anunciado concluye el 24 de febrero de 2027; aún no se precisa la distribución para Zacatecas.

Por Redacción

El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó un programa de 120 días para contratar a 2 mil 500 médicos especialistas, ampliar la atención hospitalaria y reducir las listas de espera quirúrgicas. La estrategia contempla 12 acciones y un periodo de ejecución del 27 de octubre de 2026 al 24 de febrero de 2027.

Durante la conferencia presidencial de este martes en Palacio Nacional, el director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció medidas sobre personal, equipamiento, mantenimiento, medicamentos y servicios de urgencias. La inversión prevista para el conjunto del programa asciende a 11 mil 745 millones de pesos.

Una de las primeras fechas del calendario será el 3 de noviembre, cuando se publicará la convocatoria para la contratación expedita de especialistas. Las plazas anunciadas buscan reforzar la atención en unidades médicas con necesidades de personal.

El programa incluye también la basificación de 10 mil 939 trabajadores. De ellos, 7 mil 378 mantenían contratos temporales desde la pandemia de covid-19. Esta regularización corresponde a personal que ya presta servicios y constituye una medida distinta de la contratación de nuevos especialistas.

Cirugías y consultas adicionales

Para atender el rezago quirúrgico, el instituto planteó realizar 31 mil 701 intervenciones mediante jornadas especiales y atención durante fines de semana. La estrategia prevé además ampliar las consultas de especialidad y mantener abiertas las agendas durante el cierre de año.

Entre las medidas anunciadas figura una agenda digital para evitar que diciembre interrumpa la programación de consultas, con una meta cercana a 60 mil atenciones adicionales. El fortalecimiento de urgencias contempla personal, equipamiento y mejoras en la comunicación con pacientes y familiares.

Estas cifras corresponden a metas presentadas por la institución. El anuncio no constituye, por sí mismo, un reporte de cirugías realizadas, consultas otorgadas o especialistas incorporados.

Equipo, mantenimiento y medicamentos

La estrategia contempla incorporar 100 equipos médicos de alta tecnología y otros 2 mil 917 equipos para distintos servicios. También prevé adquirir 18 mil 16 artículos de mobiliario hospitalario, entre camas, camillas y sillas de ruedas.

El programa incluye mantenimiento emergente de instalaciones, disponibilidad de materiales de curación y surtimiento completo de medicamentos en farmacias. Asimismo, se anunció una ampliación de la vigencia de las recetas para evitar que, ante retrasos en la entrega de un medicamento, los pacientes deban repetir trámites.

En materia laboral, las acciones incorporan el aumento salarial de 8% previamente difundido, integrado por componentes de salario tabular y ayuda de renta. Ese ajuste es un antecedente del programa presentado este martes y no debe confundirse con una nueva contratación.

Sin asignaciones precisadas para Zacatecas

En la información pública revisada para esta nota no se identificó un desglose de las plazas, equipos, recursos o metas de atención que corresponderán a las unidades del IMSS en Zacatecas.

Tampoco se localizó un documento operativo completo que permita conocer la distribución por hospital, el presupuesto de cada acción y los indicadores para comprobar su cumplimiento. Por ahora, las cantidades anunciadas tienen alcance nacional y no permiten atribuir beneficios específicos a una unidad médica de la entidad.