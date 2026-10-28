Reggae Zacatecano Busca Abrirse Paso con Nuevo EP y Conectar con su Público

Por Nallely de León Montellano

Con una propuesta construida desde la colaboración entre músicos de distintas trayectorias y géneros, una agrupación de reggae zacatecana prepara el lanzamiento de su primer EP, un trabajo que comenzó a tomar forma desde julio y que será presentado en vivo este jueves en la Casa del Cobre.

Los integrantes explicaron que el proyecto surgió de la inquietud por crear y compartir música, pero también de la posibilidad de reunir experiencias y gustos distintos dentro de una misma propuesta.

Señalaron que, aunque el reggae es considerado una música de nicho, en Zacatecas existe público interesado en el género. Como ejemplo, recordaron la respuesta que tuvieron presentaciones de agrupaciones como Gondwana y Antidoping durante el Festival Cultural, con conciertos que registraron una amplia asistencia.

Por ello, uno de los principales retos que identifican es llegar a ese público que consume reggae y generar espacios para que las propuestas locales tengan mayor presencia.

“No somos nosotros el único proyecto de reggae en Zacatecas”, señalaron, al considerar que parte de la dificultad está en conectar a las bandas con las personas que ya tienen interés por este género.

Los músicos también destacaron que la producción de material propio puede ser una herramienta para que las agrupaciones locales tengan mayor posibilidad de acercarse a instituciones y festivales.

En ese sentido, consideraron que contar con un EP o una grabación permite presentar una propuesta concreta y mostrar el trabajo que existe detrás de un proyecto musical, más allá del género al que pertenezca.

La producción del EP comenzó en julio y uno de los principales desafíos fue coordinar a los nueve integrantes, quienes además de participar en la agrupación mantienen otras actividades profesionales y proyectos musicales.

Las grabaciones se realizaron por separado en Antutra Records, productora a cargo de uno de los integrantes, y posteriormente se realizó un proceso de edición y postproducción para integrar el material.

Los músicos señalaron que, pese a las dificultades para coordinar horarios, el proceso permitió mantener una dinámica creativa entre los integrantes y aprovechar la experiencia profesional de quienes participan en el proyecto.

El EP será lanzado este jueves a las 00:00 horas en plataformas digitales, mientras que la presentación en vivo se realizará a las 20:00 horas en la Casa del Cobre, en el Centro Histórico de Zacatecas.

La agrupación estará acompañada por Los Amantes de la Cheska, quienes abrirán el concierto. Además, el vocalista de esta banda participará junto con los integrantes del proyecto en una interpretación de Sentimiento Original, de Gondwana.

Los accesos pueden adquirirse en línea y también de manera física en Lolo, ubicado en la Plaza Velarde García, en el Centro Histórico de Zacatecas.